Zell bleibt Dorfgastein auf den Fersen

Montag, 20. September 2021

Der FC Zell am See hat gestern Nachmittag seine Hausaufgaben sorgfältig erledigt und gegen die UFC Altenmarkt 1b einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg verbucht. Damit bleiben die Bergstädter weiterhin ungeschlagen. Auf Leader Dorfgastein fehlen zwei Points.

Weil Primus Dorfgastein am Vortag bei der Bramberger 1b (3:0) vorgelegt hatte, standen die Zeller beim Gastspiel am Altenmarkter Kunstgrün sozusagen in der Pflicht. Eine volle Punkteausbeute und die Tabellenspitze bleibt nach wie vor in Griffweite. Gesagt, getan. Nachdem Yunus Kurt die Pinzgauer kurz vor dem Pausentratsch in Front gebracht hatte (40.), verhalf eine Leistungssteigerung in Durchgang zwei zu weiteren Goals: Erst finalisierte Patrick Pichler ein Emrah Sahin-Zuspiel zum 0:2 (81.), ehe Zells bester Torjäger vier Minuten später noch einmal zuzwickte - 0:3 (85.). Als Lohn gab's nicht nur die drei Punkte, nein, Kapo Sahin lud auch noch zum gemeinsamen Abendessen ein.

2. Klasse Süd: UFC Altenmarkt 1b 0:3 (0:1) FC Zell am See

40 Yunus Kurt 0:1

81 Patrick Pichler 0:2

85 Patrick Pichler 0:3

