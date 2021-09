Unbelohnte Hüttau-Aufholjagd bei 2:4 gegen Wald

Details Sonntag, 26. September 2021 10:59

Der FC Hüttau zeigte im Heimspiel gegen den SC Wald-Königsleiten eine tolle Moral, kam nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich zum Ausgleich. Unterm Strich mussten sich die Pongauer, die übrigens immer noch auf den ersten Saisondreier warten, aber dann doch mit 2:4 geschlagen geben. Der Man of the Match? Walds David Nothdurfter mit drei Volltreffern.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Nach langer Torflaute ließen Christian Bacher (36.) und David Nothdurfter (40.) die Gäste aus dem Oberpinzgau binnen weniger Minuten gleich doppelt jubeln. Doch noch vor der Halbzeitpause glückte Albin Bejta Teil eins der Hüttauer Retourkutsche, indem er auf 1:2 verkürzte (43.).

Noch besser sollte die heimische Stimmung in der 52. Spielminute werden. Da drückte Fabio Schweinzer den Resetknopf und stellte die Ausgangssituation wieder her - 2:2 (52.). Hüttau, das in den ersten acht Runden noch keinen Sieg und nur ein Remis einfahren konnte, liebäugelte zumindest mit einem Punktgewinn. Diese Rechung wurde aber ohne den Schwarz-Gelben aus Wald aufgestellt. Vor allem David Nothdurfter zeigte sich alles andere als in Geberlaune: Der Offensivmann vollstreckte weitere zwei Mal (68., 89.) und sorgte letzten Endes für einen 4:2-Auswärtserfolg.

2. Klasse Süd: FC Hüttau 2:4 (1:2) SC Wald-Königsleiten

36 Christian Bacher 0:1

40 David Nothdurfter 0:2

43 Albin Bejta 1:2

52 Fabio Schweinzer 2:2

68 David Nothdurfter 2:3

89 David Nothdurfter 2:4

