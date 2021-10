USK Muhr gelingt wichtiges Ausrufezeichen! 4:1 Erfolg gegen Bischofshofen 1b!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:40

In der 12. Runde der 2. Klasse Süd empfing der USK Muhr die 1b des SK Bischofshofen. Beide Teams hinken in der aktuellen Spielzeit etwas hinterher. Dieses Spiel soll nun genutzt werden, um sich wieder ins Mittelfeld der Liga einzuordnen. Der USK Muhr ließ nichts anbrennen und konnte dieses Duell schlussendlich mit 4:1 für sich entscheiden. Ein wichtiges Ausrufezeichen in der Saison, dass nun sicherlich Lust auf mehr macht. Man kann gespannt sein wohin die Reise noch gehen wird.

Temporeicher Spielbeginn

Bereits in den Anfangsminuten wurde ersichtlich, welche Mannschaft hier auf Sieg spielte. Die Heimmannschaft versteckte sich nicht und konnte sich früh im Spiel einige gute Abschlussmöglichkeiten erspielen. Bis zur 11. Minute dauerte es, ehe Gruber der wichtige Führungstreffer für den USK Muhr gelang. Beflügelt vom ersten Treffer wollte man sofort nachlegen. Die Gäste aus Bischofshofen konnten in der 25. Minute die passende Antwort geben. Isakovic nutzte eine Standardsituation, um sein Team wieder in Spiel zu bringen. Die Heimmannschaft ließ sich davon aber nicht aus dem Rhythmus bringen. In der 31. Minute war es erneut Gruber, der sein Team in Front brachte. Die 1b des SK Bischofshofen probierte viel, konnte aber nicht den wichtigen Ausgleich verbuchen, somit ging es mit einer knappen 2:1 Führung für den USK Muhr in die Halbzeitpause.

Muhr wollte nun mehr

Gleich nach dem Wiederanpfiff startete der USK Muhr mit viel Schwung ins Spiel. Diese Drangphase wurde in der 60. Minute mit einem weiteren Treffer belohnt. Pfeifenberger nutzte seine Chance und erhöhte auf 3:1 im Spiel. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Dekker schraubte das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe und sicherte seiner Mannschaft einen wichtigen Heimerfolg, der die Mannschaft ins Mittelfeld der Liga katapultierte. Eine Leistung, die sicherlich in den kommenden Runden bestätigt werden soll.

Mario Kandler, Sektionsleiter USK Muhr;“ Wir mussten leider einige Spieler vorgeben. Dennoch haben wir uns sehr motiviert präsentiert und das Spiel schlussendlich verdient für uns entschieden!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!