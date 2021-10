UFC Wagrain zeigt groß auf! 9:1 Torspektakel gegen den USK Muhr!

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:53

In der 13. Runde der 2. Klasse Süd empfing der UFC Wagrain den USK Muhr. Die Heimmannschaft wollte der Favoritenrolle gerecht werden und konnte dies mehr als eindrucksvoll auf den Rasen bringen. Mit 9:1 setzte man sich gegen den USK Muhr durch und belohnt sich schlussendlich mit einer Platzierung im Spitzenfeld der Liga. Der USK Muhr wird diese Niederlage verdauen müssen, hat aber bereits in der kommenden Runde die Chance auf Wiedergutmachung.

Wagrain spielte munter drauf los

Bereits in den Anfangsminuten sahen die anwesenden Zuschauer eine Offensiv ausgerichtete Heim-Elf, die sich Chance um Chance erspielte. Dies wurde bereits in der 5. Minute mit dem ersten Tor im Spiel belohnt. Jovic nutzte seine Chance und stellte auf 1:0. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn in den Minuten 10. und 14. fielen bereits die nächsten Tore im Spiel. Cormehic und Jovic schraubten das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Die Offensivaktionen rissen auch in den Folgeminuten nicht ab. In der 24. Minute erhöhte Tiefenbacher auf 4:0. Die Gäste aus Muhr probierten viel, fanden aber nicht die passende Antwort auf die Drangphase der Heim-Elf. In der 32. Minute konnte Gruber auf 4:1 verkürzen. Dieses Aufbäumen hielt aber nicht lange an, denn Cormehic und Jovic schalteten keinen Gang herunter und erhöhten das Pausenergebnis auf 6:1 für den UFC Wagrain. Eine tolle Mannschaftsleidung, die sicherlich Lust auf mehr macht.

Spielfluss wurde gedämpft

Auch in der zweiten Halbzeit starteten die Wagrainer mit viel Schwung. Dies wurde in der 48. und 50. Minute mit weiteren Toren belohnt. Cormehic blieb erneut eiskalt vor dem gegnerischen Tor und sorgte für eine sehenswerte 8:1 Führung. Den heimischen Fans wurde viel geboten. In den Folgeminuten wurde es etwas ruhiger auf dem Rasen. Die Gäste aus Muhr fanden besser in das Spiel, konnten dies aber nicht in Tore umwandeln. Bis zur 79. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Cormehic den 9:1 Endstand fixierte.

Roman Unterberger, Sektionsleiter UFC Wagrain;“ Wir haben von Beginn an unsere Stärken auf den Platz gebracht. Besonders gut hat mir das Auftreten unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit gefallen. So muss eine Mannschaft auftreten, die unbedingt gewinnen will!“

