SC Wald-Königsleiten arbeitet sich stetig nach vorn! 2:0 Erfolg gegen den SG Uttendorf/Niedernsill!

Sonntag, 24. Oktober 2021

In der 13. Runde der 2. Klasse Süd empfing der SC Wald-Königsleiten den SG Uttendorf/Niedernsill. Die Heimmannschaft aus Wald-Königsleiten kam in den vorherigen Runden immer besser in Schwung. Dies wurde mit wichtigen Punkten belohnt, die sich nun auch wieder in der Tabelle widerspiegeln. Auch an diesem Spieltag zeigte man wieder auf und konnte das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. Ein wichtiger Heimerfolg, der mit einer Platzierung im oberen Tabellendrittel belohnt wurde.

Tempofußball in Hälfte Eins abgeschrieben

In der ersten Halbzeit wurde von beiden Teams viel Stückwerk geboten. Dies führte zu vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Abschlussmöglichkeiten waren in dieser Phase des Spiels aber Mangelware. Bis zur 39. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Hirner nach einem Eckball den wichtigen Führungstreffer für die Heimmannschaft erzielen konnte. Die Gäste aus Uttendorf/Niedernsill versuchten sofort die passende Antwort zu liefern. Dies gelang aber nicht wie gewünscht, somit blieb es bei der knappen Führung für den SC Wald-Königsleiten.

Gäste-Elf probierte nun mehr

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Die Heimmannschaft probierte nun aktiver zu agieren, konnte aber nicht gefährlich ins letzte Drittel der Uttendorfer vordringen. Somit blieb es bei dem gewohnten Spielaktionen. Die Gäste trauten sich auch mehr zu, bissen sich aber an der stabilen Abwehr von Wald-Königsleiten die Zähne aus. In der 82. Minute fiel die Entscheidung im Spiel. Nothdurfter nutzte seine Chance und schraubte das Ergebnis auf 2:0 in die Höhe. Ein wichtiger Heimerfolg, der mit nun sechs ungeschlagenen Spielen belohnt wurde.

Kevin Hirner, sportlicher Leiter SC Wald-Königsleiten;“ Mit der momentanen Form sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Sechs Spiele in Folge ohne Niederlage, steht dafür, dass wir uns in der Tabelle stetig nach vorne arbeiten und immer noch einen Top-5 Platz anstreben. Wir hoffen nächste Woche gegen den USK Muhr die Herbstsaison noch mit einem Dreier abschließen zu können und im Frühjahr noch den ein oder anderen Titelfavoriten zu ärgern.

