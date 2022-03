FC Zell löst Pflichtaufgabe gegen Bischofshofen 1b

Details Montag, 28. März 2022 11:49

Zum Frühjahrsauftakt ist der FC Zell am See seiner Favoritenrolle absolut gerecht geworden. Die Bergstädter fertigten im heimischen Alois-Latini-Stadion die SK Bischofshofen 1b mit 5:1 ab. Triplepack Martin Scherer sowie Patrick Pichler und Thomas Hiti sorgten für die heimischen Goals. Gäste-Akteur Dragan Klincov glückte der Ehrentreffer.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Souveräne Zeller bogen Bischofshofen klar

Der Tabellenzweite Zell ging als großer Favorit ins Duell mit den auf Position 13 positionierten Bischofshofnern. Nachdem Martin Scherer die Blau-Gelben kurz vor dem Break in Front geschossen hatte, lief das Werkl der Zehentmayr-Crew nach dem Seitenwechsel so richtig rund. Scherer (65., 70.) mit zwei weiteren Goals und Zells Top-Torschütze Patrick Pichler (72.) bauten den Vorsprung der Zeller im Eiltempo auf 4:0 aus. In Minute 81 sorgte Bischofshofens Dragan Klincov für Ergebniskosmetik, den 5:1-Endstand markierte Thomas Hiti in der letzten Minute der regulären Spielzeit (90.). Einziger Wermutstropfen: Heim-Goalie Meho Malkic schied im Finish verletzungsbedingt aus.

Somit ist den Zellern, die mit Dorfgastein um die Vorherrschaft in der 2. Klasse Süd rittern, der erhoffte Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft gelungen. Nächste Woche müssen die Pinzgauer nach Wagrain, Bischofshofen 1b empfängt am selben Tag die Dorfgasteiner.

2. Klasse Süd: FC Zell am See – SK Bischofshofen 1b, 5:1 (1:0)

92 Thomas Hiti 5:1

82 Dragan Klincov 4:1

73 Patrick Pichler 4:0

70 Martin Scherer 3:0

65 Martin Scherer 2:0

39 Martin Scherer 1:0