3:1 nach 0:1! Pausenrückstand stachelt Uttendorf/Niedernsill an

Details Sonntag, 03. April 2022 15:30

Die SG Uttendorf/Niedernsill hat in der 16. Runde der 2. Klasse Süd das Derby gegen die TSU Bramberg 1b mit 3:1 für sich entscheiden können. Und das, obwohl die Hausherren zur Pause noch mit 0:1 hintengelegen waren.

Bramberger hatten in Hälfte eins die Nase vorn

Vor einer dürftigen Kulisse von etwa 50 Zuschauern war es Marcel Nowak, der für den erste Höhepunkt in diesem Derby zuständig war. Der Gäste-Akteur schoss seine Farben nach nur drei gespielten Minuten in Front - 0:1. Versuche der Hausherren, noch in Durchgang eins für einen zahlenmäßigen Gleichstand zu sorgen, blieben erfolglos.

Spiel gedreht

Erst nach dem Seitenwechsel, genauer gesagt in den letzten 20 Minuten, fand die Spielgemeinschaft den richtigen Knopf. In der 72. Minute stellte Tobias Düngler auf 1:1. Nachdem Brambergs Bastian Heim mit Gelb/Rot vorzeitig unter die Dusche geschickt worden war (77.) und Lukas Höller die Heimelf in Front geballert hatte (80.), nahm der Sieg für Lager-Männer schon Formen an. Der Drops war schließlich in der 88. Spielminute gelutscht, als Christoph Höller den "Dreier" mit seinem Goal zum 3:1 unter Dach und Fach brachte.

Tabellarisch rückte die SG Uttendorf/Niedernsill von zwölf auf zehn vor, Bramberg 1b bleibt Neunter.

2. Klasse Süd: SG Uttendorf/Niedernsill – TSU Bramberg 1b, 3:1 (0:1)

88 Christoph Hoeller 3:1

80 Lukas Hoeller 2:1

72 Tobias Duengler 1:1

3 Marcel Nowak 0:1