Letzte Woche Bramberg, jetzt Altenmarkt! SC Wald-Königsleiten mutiert zum 1b-Schreck

Details Sonntag, 03. April 2022 15:49

Der in der Tabelle etwas besser platzierte SC Wald-Königsleiten (6.) ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte daheim gegen die UFC Altenmarkt 1b (8.) einen klaren 5:1-Erfolg. Dabei avancierte David Nothdurfter zum "Killer", schoss den zweiten Anzug des Pongauer Salzburg-Ligisten mit drei Volltreffern quasi im Alleingang ab.

Wald gegen Altenmarkt 1b auf der Überholspur

Die Hausherren hatten es vor rund 70 Besuchern recht eilig. Christian Bacher brachte seine "Woida" in der fünften Spielminute erstmals an diesem Fußballnachmittag auf die Anzeigetafel. Just nachdem die Anfangsviertelstunde vorbei war, schafften die Altenmarkter in Person von Mustafa Bulan den 1:1-Ausgleich (17.). Ein blitzartiger Doppelschlag sollte das Pendel im Anschluss jedoch in Richtung Heimteam ausschlagen lassen. Erst stellte David Nothdurfter auf 2:1 (21.), wenige Momente später legte Teamkollege Kevin Hirner nach, ließ den Vorsprung der Oberpinzgauer auf 3:1 anwachsen (22.).

David Nothdurfter bekam nicht genug

In Abschnitt zwei mussten sich die Zuschauer lange gedulden, ehe sie wieder einen Treffer bestaunen durften. Den gab's im Schlussspurt dann sogar in doppelter Form. Mit zwei weiteren Goals (84., 85.) markierte der alles andere in den Schatten stellende David Nothdurfter im Eiltempo den 5:1-Endstand.

Nach dem letztwöchigen 5:3-Triumph in Bramberg machte Wald mit einem mehr als verdienten Heimsieg den Frühjahrsauftakt nach Maß perfekt. Ins Titelrennen werden die Oberpinzgauer nicht mehr eingreifen können. Viel mehr wird gelten, in der Tabelle noch den ein oder anderen Platz gutzumachen. Auf den Vierten Wagrain (zwei Spiele weniger) und den Fünften Mühlbach/Hkg. fehlt aktuell nur ein Point. Derweil wird die Altenmarkter 1b in den nächsten Wochen wohl alles daransetzen, die einstellige Platzierung zu verteidigen.

2. Klasse Süd: SC Wald-Königsleiten – UFC Altenmarkt 1b, 5:1 (3:1)

85 David Nothdurfter 5:1

84 David Nothdurfter 4:1

22 Kevin Hirner 3:1

21 David Nothdurfter 2:1

17 Mustafa Bulan 1:1

5 Christian Bacher 1:0