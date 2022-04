2. Klasse Süd: FC Zell erobert die Tabellenspitze

Details Sonntag, 17. April 2022 13:13

Der FC Zell am See hat am gestrigen Karsamstag zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen. Erst besiegten die Bergstädter die SG Uttendorf/Niedernsill auswärts mit 2:0, eine Stunde später durfte über die Thorneroberung gejubelt werden, weil sich der nunmehrige Ex-Leader Dorfgastein in Wald mit einem 2:2-Remis begnügen musste.

Zehentmayr-Crew weiterhin eine Bank

Nachdem das Gastspiel bei der Spielgemeinschaft Uttendorf/Niedernsill lange torlos über die Bühne gegangen war, konnten die Zeller ihren Arbeitstag zur späten Stunde doch noch positiv gestalten. In der 66. Spielminute besorgte Talha Cebeci den erlösenden Führungstreffer, zehn Minuten danach stellte Patrick Pichler den 2:0-Auswärtserfolg sicher (76.).

Bei Herbstchamp Dorfgastein kriselt's gewaltig

Ein Stündchen nach dem Ankick in Niedernsill, war der Herbstmeister USV Dorfgastein auswärts beim SC Wald-Königsleiten im Einsatz. Nachdem sich die Gasteiner vor zwei Wochen zu einem Last-Minute-Sieg bei der Bischofshofner 1b (3:2) gewurschtelt und zuletzt zuhause gegen Wagrain gar mit 0:1 den Kürzeren gezogen hatten, ließ man auch am Osterwochenende Federn. Gstrein (35.) und Schösswender (61.) brachten die Pongauer plangemäß mit zwei Goals in Front, ehe Walds Hofer (65.) und ein Jastrinksy-Eigentor (78.) den abermaligen Punkteverlust perfekt machten.

Aktuelle Tabellensituation: Klarer Vorteil für Zell

In der Tabelle tauschten die beiden besten Teams der 2. Klasse Süd ihre Plätze. Zell ist nun Erster, Dorfgastein punktegleich Zweiter. Mit einer Begegnung weniger auf dem Konto könnten die Zehentmayr-Männer ihren Vorsprung jedoch auf drei Punkte ausbauen.