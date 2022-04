Hauer überragt bei Mühlbachs Sieben-Tore-Gala gegen Altenmarkt 1b

Details Samstag, 30. April 2022 11:44

Der SV Mühlbach/Hkg. hat das gestrige Heimspiel in ein wahres Torfestival verwandelt und eine klar unterlegene UFC Altenmarkt 1b mit einem 7:0 gedemütigt. Besonders in Trefferlaune zeigte sich Daniel Hauer, der dem zweiten Anzug des Salzburg-Ligisten gleich vier Goals einschenkte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Schwarz-Grün machte kurzen Prozess

Das Hinspiel im September schon glatt mit 4:0 für sich entschieden, legten die Schwarz-Grünen auch beim gestrigen Wiedersehen los, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wenige Sekunden waren auf der Uhr, als Daniel Hauer seiner Crew einen Auftakt nach Maß bescherte (1.). Der 1:0-Torschütze war im ersten Durchgang nicht zu bändigen. In Minute 24 erhöhte Hauer auf 2:0, nur um in der weiteren Folge einen lupenreinen Hattrick zu schnüren (39.). Quasi mit dem Pausenpfiff markierte Niedermeier den 4:0-Halbzeitstand (45.).

Schweiger-Männer bekamen nicht genug

In Abschnitt zwei mussten sich die 100 Besucher etwas gedulden, ehe das muntere Mühlbacher Scheibenschießen in die nächste Runde ging. Nachdem Essl in der 70. Spielminute zum Torjubel abgedreht und der überragende Hauer einen abgefälschten Stanglpass über die Linie gestreichelt hatte (74.), durfte im Finish auch noch Wielandner ran - 7:0 (81.). Die Schützlinge rund um Übungsleiter Patrick Schweiger durften somit ihren zweithöchsten Erfolg der laufenden Spielzeit bejubeln. Nur gegen die Bischofshofner 1b (10:1) fiel der "Dreier" noch eindeutiger aus.

Mühlbach/Hkg. im Frühjahr weiter makellos, Altenmarkt 1b auf Formsuche

Mit einem Torverhältnis von 18:1 bleiben die Mühlbacher auch nach fünf Frühjahrspartien ohne Punkteverlust und bekleiden momentan den vierten Tabellenplatz. Mit dem Titel- bzw. Aufstiegskampf werden die Schwaiger-Jungs aber vermutlich nichts mehr an der Mütze haben, fehlen auf Spitzenreiter Zell (ein Spiel weniger) doch satte acht Punkte. Indes ist die Gemütslage in Altenmarkt eine ganz andere. Den Salzburger Liga-Fohlen, die in ihren bis dato sechs Auftritten im Frühjahr lediglich ein Pünktchen sammeln konnten, droht nun der Absturz in die tabellarische Zweistelligkeit.