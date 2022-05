Unmittelbar vor dem Titel-Showdown: FC Zell tauscht Übungsleiter aus

Details Dienstag, 17. Mai 2022 10:16

Vier Runden vor Schluss hat sich der FC Zell am See von seinem Übungsleiter getrennt! Wie gestern offiziell bestätigt wurde, gehen die Bergstädter und Peter Zehentmayr per sofort getrennte Wege. Auch "Co" Christian Sepp zieht von dannen. Mit Helmut Zaisberger kehrt pünktlich zum Meisterschaftsfinale ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück.

Tabellenführung verloren

Das vergangene Wochenende war aus der Sicht des ambitionierten FC Zell am See ein Wochenende zum Vergessen. Weil die Blau-Gelben in und über Mühlbach/Hkg. stolperten, mit 2:4 unterlagen und Dorfgastein zeitgleich einen 2:0-Auswärtserfolg bei der Altenmarkter 1b feierte, rutschte man im Zwischenklassement der 2. Klasse Süd auf den zweiten Platz zurück. Mit einem Spiel weniger auf dem Konto (Nachtrag gegen Wagrain steht noch aus) fehlen den Bergstädtern aktuell drei Punkte auf den Thron.

Zehentmayr und Sepp weg, Zaisberger übernimmt

Am kommenden Sonntag kommt es auf Dorfgasteiner Geviert zum großen Showdown. Da könnte im Duell Erster gegen Zweiter schon eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Seit gestern fix: Das Trainergespann Zehentmayr/Sepp wird bei den Zellern nicht mehr die Fäden ziehen. "Der FC Zell am See bedankt sich bei Peter Zehentmayr und Christian Sepp für die tolle Arbeit im Verein recht herzlich und wünscht Beiden weiterhin alles Gute", ist auf der Facebook-Seite der Pinzgauer zu lesen. Für die heiße Saisonphase wurde in Zell auf Altbewährtes zurückgegriffen und mit Helmut Zaisberger ein Mann installiert, der den Klub schon vor einigen Jahren in der Salzburger Liga gecoacht hatte.