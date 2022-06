Hüttau gibt rote Laterne ab

Details Samstag, 04. Juni 2022 23:02

Dem FC Hüttau ist in der vorletzten Runde der 2. Klasse Süd gegen die TSU Bramberg 1b ein 3:1-Sieg gelungen. Damit reichte das Greimeister-Kollektiv die rote Laterne an die Bischofshofener 1b weiter.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hüttau feierte Saisonsieg Nummer drei

Für das erste Tor an diesem Fußballabend sorgte Matthias Schober, der nach sieben gespielten Minuten ins Schwarze traf. In Minute 16 erhöhte Albin Bejta den Vorsprung der Hüttauer auf 2:0. Bis zum dritten Treffer mussten sich die 100 Zuschauer etwas gedulden. Kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde war's dann soweit: Albin Bejta schnürte einen Zweierpack (74.) und sorgte gleichzeitig für die Vorentscheidung. Den Brambergern blieb in dieser Partie nur noch der Ehrentreffer, erzielt von Pascal Innerhofer (82.).

An Bischofshofen 1b vorbeigesaust

Mit dem dritten Saisondreier im Gepäck verließ die Greimeister-Crew vorübergehend die letzte Tabellenposition. Das neue Schlusslicht Bischofshofen 1b hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto.

2. Klasse Süd: FC Hüttau – TSU Bramberg 1b, 3:1 (2:0)

82 Pascal Innerhofer 3:1

74 Albin Bejta 3:0

16 Albin Bejta 2:0

7 Matthias Schober 1:0