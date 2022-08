Mauterndorf gewinnt Lungau-Derby gegen Muhr

Details Montag, 08. August 2022 12:37

In der 2. Runde der 2. Klasse Süd kam es zum rein Lungauer Kräftemessen zwischen dem USC Mauterndorf und dem USK Muhr. Das bessere Ende war dabei den Hausherren vorbehalten, die sich in letzter Instanz mit 3:2 durchsetzten.

Fotocredit: Fussball Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Mauterndorf drehte zweimaligen Rückstand um

Vor 250 Zuschauern gingen die Gäste aus Muhr in der 35. Minute in Führung: Erst landete ein Sebastian Schlick-Abschluss am Querbalken, den Abpraller drückte Michael Rotschopf in die Maschen. Nur fünf Minuten später hatten die Gastgeber die passende Antwort parat, als Gerhard Hinterberger mit seinem Freistoß erfolgreich war (40.).

Gerhard Hinterberger rückte zu Beginn der zweiten Spielhälfte abermals ins Rampenlicht. Der 1:1-Torschütze avancierte in der 54. Minute zum Pechvogel und bugsierte das Runde ins eigene Eckige. In der weiteren Folge erhöhte Mauterndorf die Drehzahl und sollte dafür belohnt werden. In Minute 71 traf Florian Essl von der Ferne zum abermaligen Ausgleich, kurz vor Ultimo Elias Bogensperger zum 3:2-Sieg (88.)

2. Klasse Süd: USC Mauterndorf – USK Muhr, 3:2 (1:1)

88 Elias Bogensperger 3:2

71 Florian Essl 2:2

54 Eigentor durch Gerhard Hinterberger 1:2

40 Gerhard Hinterberger 1:1

35 Michael Rotschopf 0:1