Mühlbach/Hkg. feiert gegen Dienten Derby-Torfestival

Details Samstag, 27. August 2022 10:49

Der SV Mühlbach/Hkg. hat gestern Abend dem UFC Dienten das Fell über die Ohren gezogen und das Nachbarschaftsduell mit 7:2 für sich entschieden. Damit haben die Schweiger-Männer einmal mehr und in eindrucksvoller Manier bewiesen, dass sie zu den besten Teams der 2. Klasse Süd gehören.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Mühlbach/Hkg. zog nach der Pause auf und davon

Auf der Sportanlage in Mühlbach am Hochkönig ging's gleich vom Ankick weg ordentlich rund. Nachdem sich Damian Niedermeier in der dritten Spielminute in die Torschützenliste eingetragen und die 1:0-Führung für seinen SVM erzielt hatte, schlug Andreas Schwaiger nur vier Minuten danach mit dem Ausgleich zurück (8.). Die Geschichte sollte sich wiederholen. In der 12. Spielminute versenkte Tobias Richter die Kugel zur neuerlichen Mühlbach-Führung im Tor, ehe der heimische Freudenjubel von Benjamin Seiringer zunichte gemacht wurde (14.). Die knapp 200 Derby-Besucher sahen noch vor der Pause, wie die Schweiger-Crew in Person von Gabor Szücs die Weichen abermals auf Heimsieg stellte - 3:2 (35.).

Den Vorsprung ließen sich die Mühlbacher in der zweiten Spielhälfte nicht mehr nehmen. Ganz im Gegenteil: Damian Niedermeier (50.), Daniel Hauer (60.), Fabian Klammer (72.) und Andreas Kreyca (89.) sorgten am Ende des Tages für eine spektakuläre Sieben-Tore-Gala.

2. Klasse Süd: SV Mühlbach/Hkg. – UFC Dienten, 7:2 (3:2)

89 Andreas Kreyca 7:2

72 Fabian Klammer 6:2

60 Daniel Hauer 5:2

50 Damian Niedermeier 4:2

34 Gabor Szuecs 3:2

14 Benjamin Seiringer 2:2

10 Tobias Richter 2:1

7 Andreas Schwaiger 1:1

3 Damian Niedermeier 1:0