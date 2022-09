Favoritensiege für Zell und Mühlbach/Hkg.

Details Samstag, 10. September 2022 10:50

Der FC Zell am See und der SV Mühlbach/Hkg. konnten in der 8. Runde ihre Favoritenrolle bestätigen. Während die Bergstädter gegen den UFC Dienten einen 3:0-Heimsieg einfuhren, rangen die Schweiger-Buben die SV Schwarzach 1b - ebenfalls zuhause - mit 1:0 nieder. Gallebitter für die Salzburger Liga-Fohlen: Der alles entscheidende Treffer zugunsten des SVM fiel erst kurz vor Ultimo.

Fotocredit: FC Zell am See

Leader herzte Goldtorschütze Gschwandtner

Am Freitagabend waren sowohl die Tabellenführer aus Mühlbach/Hkg. als auch die auf Platz zwei positionierten Zeller im Einsatz. Beide Teams marschierten als favorisiertes Team ins Heimspiel, nur um schlussendlich als Sieger wieder rauszugehen. Die Mühlbacher mussten gegen die Schwarzacher 1b viel Geduld beweisen. Nachdem es lange torlos geblieben war, stellte Alexander Gschwandtner die volle Punkteausbeute auf den letzten Metern doch noch sicher (86.). Schwarzachs Rudolf Griessner ließ seinem Frust freien Lauf und flog Momente danach wegen einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vom Feld (88.).

Zeller kamen kurzzeitig ins Zittern

So lupenrein, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, war's auch im Zeller Alois-Latini-Stadion nicht. Zwar gingen die Uzunov-Schützlinge Mitte der zweiten Halbzeit erwartungsgemäß durch Jonatan Budweiser in Front (66.), danach musste Andreas Fritzenwallner jedoch sein ganzes Können beweisen. Der Zell-Keeper parierte in der brennheißen Phase der Partie einen Elfmeter. Liga-Bomber Josip Brkic (80.) und Todor Trayanov (90.) setzten daraufhin den Deckel drauf. Schockmoment: Martin Scherer, der Routinier der Bergstädter, schied unmittelbar vor der Stundemarke verletzt aus.