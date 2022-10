Mühlbach/Hkg. besiegt Zell im Liga-Hit

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:42

Der SV Mühlbach/Hkg. hat das Gipfeltreffen der 2. Klasse Süd für sich entscheiden können! Die Schweiger-Truppe geriet auswärts beim Tabellenzweiten FC Zell am See rasch ins Hintertreffen, münzte den 0:1-Rückstand in der Schlussviertelstunde aber noch in einen 2:1-Sieg um.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

SVM glückte im Schlussakt irres Comeback

Der Liga-Hit sollte zu Beginn ganz nach dem Geschmack der Bergstädter laufen. In Abwesenheit von Zell-Knipser Brkic, der in der laufenden Saison schon 16 Mal ins Schwarze getroffen hatte, besorgte Haziri in der zehnten Spielminute die frühe Führung. Diese hielt in der Folge ganze 68 Minuten lang, ehe Mühlberger zum Pechvogel avancierte und mit seinem Eigentor auf 1:1 stellte (78.). Die Gäste rochen plötzlich Lunte und drehten in den Schussminuten den Spieß gänzlich um, als Holleis zum vielumjubelten 2:1-Auswärtssieg abdrückte (89.). In der Tabelle liegt der SVM (30) nun drei Punkte vor Zell und Wagrain (je 27).