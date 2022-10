Leader Mühlbach/Hkg. bezwingt Muhr spät

Details Montag, 24. Oktober 2022 20:58

Im Spiel "David gegen Goliath" wurde der Leader SV Mühlbach/Hkg. auswärts vom Schlusslicht USK Muhr lange auf die Folter gespannt. Mit drei späten Treffern bog der Favorit erst spät auf die Siegerstraße ein.

Tabellenführer machte im Endspurt alles klar

Der immer noch punktelose Tabellenletzte aus dem Lungau ging in der 14. Minute durch ein Goal von Tygo Dekker überraschend mit 1:0 in Front. Nachdem Gabor Szücs den Spieß mit einem Doppelpack (17., 21.) umgedreht und das Momentum damit erwartungsgemäß auf die Seite der Mühlbacher gebracht hatte, traf Christian Griessner kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:2-Ausgleich (42.).

Zur Verwunderung vieler Augenzeugen sollte der zahlenmäßige Gleichstand bis in die Schlussphase halten. Mit einem Spieler mehr am Grün (Gruber sah die Gelb-Rote Karte, 67.) ging's den Schweiger-Jungs dann leichter von der Hand. Nico Glanzer stellte in Minute 80 auf 2:3, ehe mit Griessner der nächste Heim-Akteur vom Feld flog (88.). Christoph Erber (93.) und Felix Daum (94.) besiegelten im Nachschlag den 5:2-Auswärtserfolg für den SVM.

2. Klasse Süd: USK Muhr – SV Mühlbach/Hkg, 2:5 (2:2)

94 Felix Daum 2:5

93 Christoph Erber 2:4

80 Nico Glanzer 2:3

42 Christian Griessner 2:2

21 Gabor Szuecs 1:2

17 Gabor Szuecs 1:1

14 Tygo Dekker 1:0