SV Mühlbach/Hkg. auf Aufstiegskurs - Damian Niedermeier mit drei Treffern!

Details Dienstag, 08. November 2022 09:39

SV Mühlbach/Hkg. fertigte SC Wald-Königsleiten am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte Mühlbach/H deutlich mit 7:1 für sich entschieden.

Baris Yilmaz stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. Damian Niedermeier erhöhte den Vorsprung des Tabellenprimus nach 26 Minuten auf 2:0. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.



Niedermeier gelang ein Doppelschlag (61./68.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Daniel Hauer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SV Mühlbach/Hkg. (79.). Am Ende kam Mühlbach/H gegen SC Wald-Königsl. zu einem verdienten Sieg.

SV Mühlbach/Hkg. konnte sich gegen Wald-K. auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Die Defensive von Mühlbach/H (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Süd zu bieten hat. Nur zweimal gab sich SV Mühlbach/Hkg. bisher geschlagen. Die letzten Resultate von Mühlbach/H konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit 21 Zählern aus 15 Spielen steht SC Wald-Königsleiten momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SC Wald-Königsl. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

SV Mühlbach/Hkg. verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 25.03.2023 bei UFC Altenmarkt 1b wieder gefordert.

2. Klasse Süd: SV Mühlbach/Hkg. – SC Wald-Königsleiten, 5:0 (2:0)

79 Daniel Hauer 5:0

68 Damian Niedermeier 4:0

61 Damian Niedermeier 3:0

26 Damian Niedermeier 2:0

16 Baris Yilmaz 1:0