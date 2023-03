Alle Neune! FC Zell kegelt Muhr um

Details Sonntag, 19. März 2023 08:58

Der FC Zell am See hat die Nachtragspartie gegen den USK Muhr eindeutig für sich entscheiden können. Die Bergstädter setzten sich vor 100 Besuchern im Alois-Latini-Stadion mit 9:0 durch und schlossen somit in der Tabelle auf Leader Mühlbach/Hkg. auf.

Fotocredit: FC Zell am See

Nach Schützenfest: Zell sitzt Mühlbach/Hkg. im Nacken

Dass es für die Lungauer in der Bergstadt rein gar nichts zu ernten gibt, wurde schon im Laufe der ersten Halbzeit klar. Dank der Doppelpacks von Talha Cebeci (6., 18.), Josip Brkic (14., 39.) und Arlind Haziri (42., 43.) sowie dem Goal von Kapitän Sahin (21.) ging's mit einer mehr als luxuriösen 7:0-Führung für die Zeller in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Entacher-Boys etwas gemächlicher angehen. An einem zweistelligen Ergebnis kratzend, rundeten Haziri (57.) und Joker Furkan Kurt (65.) das Scheibenschießen ab.

Mit diesem 9:0-Erfolg rückte der FC Zell am See Leader Mühlbach/Hkg. im Klassement der 2. Klasse Süd auf die Pelle. Nach jeweils 15 absolvierten Partien liegen beide Teams punktegleich an der Spitze. Aufgrund des direkten Vergleichs (Mühlbach besiegte Zell im Herbst mit 2:1) werden die Pongauer weiterhin an erster Stelle gereiht.

