Nach zuletzt vier sieglosen Derbys: Nachzügler Muhr bezwingt Mauterndorf

Details Dienstag, 28. März 2023 09:01

Nach zuletzt vier sieglosen Derbys am Stück hat der USK Muhr im Duell mit dem USC Mauterndorf wieder einmal die Oberhand behalten. Dank des Goldtreffers von Jürgen Gruber durften die Schiefer-Boys einen knappen 1:0-Heimerfolg bejubeln.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gruber avancierte zum Matchwinner

In der jüngsten Vergangenheit hatte es für den USK Muhr in den Lungau-Derbys gegen den USC Mauterndorf nicht wirklich viel zu ernten gegeben. Am vergangenen Sonntag ist es der Truppe von Übungsleiter Robert Schiefer aber geglückt, gegen den Gau-Kontrahenten wieder einmal voll anzuschreiben - erstmals seit September 2020. 120 Besucher verfolgten lange eine torlose Partie, ehe Heim-Goalgetter Jürgen Gruber in der Schlussviertelstunde mit seinem vierten Saisontreffer den Muhr-Sieg sicherstellte (79.).

Im Klassement der 2. Klasse Süd konnte sich Muhr (14.) von Schlusslicht Hüttau distanzieren, Mauterndorf rutschte indes auf Rang neun ab.

