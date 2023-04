Schwarzach 1b braust über Filzmoos hinweg

Details Sonntag, 02. April 2023 22:43

In der 18. Runde der 2. Klasse Süd hat die SV Schwarzach 1b im Heimspiel gegen den USK Filzmoos einen glasklaren 5:0-Erfolg eingefahren. Die Geschichte war nach 45 Minuten so gut wie fertig erzählt - zu diesem Zeitpunkt lag die zweite Garnitur des Pongauer Salzburg-Ligisten schon mit 3:0 in Front.

Tortik-Männer wetzten Hinspielscharte aus

Mitte August hatten die Filzmooser das Hinspiel auf heimischem Boden noch mit 2:1 zu ihren Gunsten entscheiden können. Heute gestaltete sich das Wiedersehen mit den Schwarzachern ganz, ganz anders. "Es war schon sehr eindeutig", konstatierte Bernd Tortik, Schwarzachs 1b-Übungsleiter. Auf schwer zu bespielendem Geläuf sorgte Elmauthaler bereits in der 4. Spielminute für einen heimischen Auftakt nach Maß. Aigner (17.) und Pirslin (43.) legten gierig nach.

In Abschnitt zwei blieben die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Pirslin drückte in Minute 68 zum zweiten Mal an diesem Fußballnachmittag ab, ehe Michael Eder im Endspurt den Schlusspunkt setzte (82.). "Filzmoos hat es uns mit Geschenken teilweise sehr leicht gemacht. Nichtsdestotrotz war es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir sind komplett zufrieden", grinste Tortik.

