Zell schickt Filzmoos mit ordentlich Übergepäck heim

Details Montag, 24. April 2023 19:08

Der FC Zell am See hat den USK Filzmoos in der 22. Runde der 2. Klasse Süd so richtig düpiert und das Heimspiel klar mit 11:0 für sich entscheiden können. Damit blieben die Bergstädter auch im zehnten Spiel en suite ohne Punkteverlust.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Zweistellige Packung für durchgebeuteltes Filzmoos

Die 80 Besucher sahen im Zeller Alois-Latini-Stadion von Beginn an Einbahnstraßenfußball. Furkan Kurt (1., 18.), Tobias Mühlberger (6.), Erik Eibl (16.) und Arlind Haziri (23.) stellten relativ hurtig auf 5:0, ehe Eibl (38.) und Mühlberger (41.) den Vorsprung der Blau-Gelben kurz vor der Pause noch weiter in die Höhe drückten. Heim-Elferkiller Andreas Fritzenwallner parierte in Minute 14 beim Stand von 2:0 einen Gäste-Strafstoß.

Für die deutlich unterlegenen Filzmooser sollte es an diesem Fußballnachmittag noch dicker kommen. Weil der Leader auch in Durchgang zwei die Lust am Toreschießen verspürte, Martin Scherer (48.), Hattrick-Schütze Kurt (52.), Joker Adrian Rajic (71.) und Schlusspunkt-Setzer Haziri (91.) einnetzten, wurd's unterm Strich sogar zweistellig.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei