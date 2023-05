Im Kellerduell: Muhr rupft Filzmoos

Details Montag, 08. Mai 2023 13:44

Der USK Muhr hat dem USK Filzmoos im einzigen Sonntagsmatch der 24. Runde eine Lehrstunde erteilt und das Duell zweier Kellerkinder deutlich mit 5:0 gewonnen.

Muhr schickte Filzmoos tor- und punktelos heim

Die Lungauer erwischten einen starken Beginn. Die erste Jubeltraube sollte es schon in der 3. Minute geben, als Christian Griessner nach einem Freistoß sträflich alleine gelassen wurde - 1:0. Weil Jürgen Gruber den Vorsprung der Hausherren verdoppelte (11.) und es für die Filzmooser in der Offensive nicht den gewünschten Ertrag gab, ging's mit einer 2:0-Führung für Muhr in die Kabinen.

Die Gastgeber ließen sich auch in den zweiten 45 Minuten nicht vom Erfolgsweg abbringen. Griessner per Kopf (67.) und ein Doppelpack von Sebastian Schlick (71., 76.) sorgten am Ende gar für einen Kantersieg.

2. Klasse Süd: USK Muhr – USK Filzmoos, 5:0 (2:0)

76 Sebastian Schlick 5:0

71 Sebastian Schlick 4:0

67 Christian Griessner 3:0

11 Juergen Gruber 2:0

3 Christian Griessner 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei