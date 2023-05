Mauterndorf erfüllt Favoritenrolle in Bramberg

Details Sonntag, 14. Mai 2023 23:10

Der USC Mauterndorf hat im Kampf um einen Top-5-Platz seine Pflicht erledigt und die TSU Bramberg 1b auswärts mit 4:1 niedergerungen.

Mauterndorf gab sich bei Kellerkind Bramberg 1b keine Blöße

In der 2. Klasse Süd matchen sich Mauterndorf und Dienten momentan um den fünften Platz. Die Lungauer, die mit einem Spiel mehr am Konto zwei Punkte vor den Pinzgauern liegen, konnten in der 25. Runde ihre Favoritenstellung bestätigen. Beim 4:1-Erfolg in Bramberg führte der USC durch ein Eigentor von Heim-Pechvogel Jakob Hölzl (14.) und ein Goal von Roland Kremser (42.) zur Pause mit 2:0.

Nachdem die Seiten gewechselt worden waren, verkürzte Pascal Innerhofer vom Elferpunkt auf 1:2 (48.), ehe Florian Essl (58.) und Simon Gruber (77.) Mauterndorfs 13. Saisonerfolg perfekt machten.

2. Klasse Süd: TSU Bramberg 1b – USC Mauterndorf, 1:4 (0:2)

77 Simon Gruber 1:4

58 Florian Essl 1:3

48 Pascal Innerhofer 1:2

42 Roland Kremser 0:2

14 Eigentor durch Jakob Hoelzl 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei