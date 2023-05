Verfolger Mühlbach/Hkg. besiegt! Jetzt greift Zell nach den Sternen

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:52

Der FC Zell am See hat sich mit einem 3:2-Sieg im hartumkämpften und hochemotionalen Liga-Hit gegen Verfolger SV Mühlbach/Hkg. in der Tabelle absetzen können. Bei drei noch ausstehenden Runden liegen die Bergstädter fünf Punkte voran, können sich wohl nur noch selber schlagen.

Bergstädter entschieden Gipfeltreff für sich

In Mühlbach am Hochkönig trafen heute Samstag die zwei besten Teams der 2. Klasse Süd aufeinander. Nachdem der SVM beim Hinspiel im Herbst (2:1) noch die Nase vorn gehabt hatte, konnte der Tabellenführer aus der Bergstadt dieses Mal zurückschlagen. Scherer glückte vor einer herrlichen Kulisse von etwa 500 Besuchern ein Auftakt nach Maß (1.), ehe Liga-Bomber Brkic mit seinem 38. Saisontreffer zur Zeller 2:0-Pausenführung einnetzte.

Nachdem Haziri unmittelbar nach dem Pausentratsch auf 0:3 gestellt und Gäste-Keeper Fritzenwallner einen Heim-Elfer entschärft hatte, schien der Käse gebissen. Doch die Mühlbacher gaben sich nicht auf, kamen doch noch zurück. Erst verkürzte Wielandner auf 1:3 (58.), später Glanzer gar auf 2:3 (83.). Kurz darauf brannten Zells Cebeci 15 Minuten nach seiner Einwechslung die Sicherungen durch - Tätlichkeit und Rot (85.). In Unterzahl schaukelte die Entacher-Truppe den knappen Vorsprung aber letztendlich erfolgreich über die Zeit.

Titel für Zeller zum Greifen nahe

Im Zwischenklassement machte der FC Zell einen riesengroßen Schritt in Richtung Titel. Drei Partien vor dem Ende wuchs der Vorsprung auf Mühlbach an, beträgt nun fünf Punkte. Das Restprogramm des Leaders, der alle seine bisherigen Frühjahrspartien gewinnen konnte, absolut machbar: Dorfgastein und Uttendorf/Niedernsill daheim, zum Abschluss muss man noch in Mauterndorf antreten. Für die Mühlbacher stehen noch die Begegnungen gegen Mauterndorf (A), Muhr (H) und Bischofshofen 1b (A) an.

