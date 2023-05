Leader Zell kommt gegen Dorfgastein mit blauem Auge davon

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 13:24

Drei Tage nach dem wichtigen 3:2-Sieg im Liga-Schlager beim SV Mühlbach/Hkg. hat sich der FC Zell am See zuhause gegen den USV Dorfgastein mit Ach und Krach zu einem Last-Minute-Remis gerettet. Der Tabellenführer der 2. Klasse Süd war lange zurückgelegen, ehe Tormaschine Josip Brkic im Nachschlag doch noch auf 2:2 stellte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Finaler Brkic-Elfer sicherte Zell zumindest ein Pünktchen

Die Bergstädter konnten im Heimspiel gegen den Vierten Dorfgastein über weite Strecken nicht an die gewohnt starken Leistungen der letzten Partien anknüpfen. Nachdem Schösswender die Pongauer wenige Minuten nach dem Seitenwechsel vom Elferpunkt in Führung geschossen (48.) und Haziri die Uhren wieder auf Null gestellt hatte (58.), geriet der Spitzenreiter im Gegenzug durch den Treffer von Fischer abermals ins Hintertreffen (59.). Die Führung der Gasteiner, bei denen Jastrinsky mit der Ampelkarte vom Feld geflogen war (90.), hielt bis in die Nachspielzeit. Dann bewahrte 39-Tore-Mann Brkic seine Farben per Strafstoß vor einem klassischen Bauchfleck - 2:2 (92.).

Alles in der eigenen Hand

Trotz dieses kleinen Dämpfers haben die Blau-Gelben nach wie vor alles in der eigenen Hand. Bei einem Spiel mehr liegen die Entacher-Boys sechs Punkte vor Verfolger Mühlbach/Hkg. Das direkte Duell zwischen den beiden Titelanwärtern spricht ebenfalls für Zell (3:2, 1:2).

