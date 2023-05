FC Zell ist Meister der 2. Klasse Süd

Details Freitag, 26. Mai 2023 21:13

Der FC Zell am See hat es geschafft! Nach dem 2:1-Heimerfolg über die SG Uttendorf/Niedernsill stehen die Bergstädter eine Runde vor dem Ende fix als Meister der 2. Klasse Süd fest. Weil Verfolger Mühlbach/Hkg. zeitgleich patzte, in Mauterndorf nicht über ein 3:3-Remis hinauskam, hätte den Entacher-Boys im Endeffekt sogar ein Unentschieden gereicht.

Fotocredit: FC Zell am See

Brkic und Galesic stellten Meisterstück sicher

Im Frühsommer 2020 hatte sich der FC Zell am See für einen freiwilligen Abstieg aus der Salzburger Liga in die damalige 2. Klasse Süd/West entschieden. Rund drei Jahre mussten vergehen, ehe der "FC Zell neu" den ersten nennenswerten Erfolg einfahren konnte. Die Truppe von Übungsleiter Heribert Entacher setzte sich im Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Uttendorf/Niedernsill die Liga-Krone auf. Beim 2:1-Derbysieg trugen sich Unterhaus-Kanonier Josip Brkic (43., Elfer) und Domagoj Galesic (64.) in die Schützenliste ein. Lukas Höller war zwischenzeitlich der 1:1-Ausgleich geglückt (60.). Nachdem die Zeller in den letzten beiden Spieljahren den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse Süd hauchdünn verpasst hatten, können sie nun - einen Spieltag vor Schluss - nicht mehr vom Ligathron verdrängt werden. Mit 73 eingeheimsten Points (Verfolger Mühlbach könnte im besten Falle nur mehr 71 erreichen) ist der Jubel in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt riesengroß.

Kein Sieger im "Kartenspiel"

Apropos Verfolger Mühlbach: Der musste sich zur gleichen Zeit, aber etwas weiter südlich-westlicher gegen Mauterndorf mit einem 3:3-Remis zufrieden geben. Maximilian Baksa (15.) und Florian Essl (70.) brachten die Lungauer mit 2:0 voran, Nico Glanzer (77.) und ein Elfer-Doppelpack von Alexander Gschwandtner (86., 88.) sorgten für den Turnaround, ehe Roland Kremser - ebenfalls per Strafstoß - zum Last-Minute-X abdrückte (94.). Irre Kartenflut: Schiedsrichter Schmied zückte nicht weniger als zehnmal Gelb und dreimal Rot.

