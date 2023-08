Bad Gastein gewinnt Wasserspiele gegen Filzmoos/Hüttau

Details Montag, 07. August 2023 09:40

Der FC Bad Gastein hat am vergangenen Freitag den Kampf gegen die Wassermassen sowie Spielgemeinschaft Filzmoos/Hüttau gewonnen. Die Elf von Iskender Karakaya setzte sich in einer wahren Regenschlacht - dank des Goldtreffers von Altug Sensoy - knapp mit 1:0 durch. Für die Gasteiner war's übrigens der erste volle Erfolg seit dem Wiedereinstieg.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Nach der Regenschlacht ist vor dem Derby

Im Landescup hatte Bad Gastein gegen Mauterndorf (1:3), beim Ligaauftakt gegen Wagrain/Kleinarl (1:6) das Nachsehen gehabt. In der 2. Runde gab es ihn endlich - den ersehnten ersten Sieg, nachdem man sich just im Sommer wieder dazu entschlossen hatte, in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb zurückzukehren. Die Gäste aus dem Gasteinertal, die sich auf tiefem und rutschigem Geläuf rasch Vorteile erspielten, gingen in der 25. Minute durch ein Goal von Altug Sensoy in Führung und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Dass es zahlenmäßig bis zum Schluss eine enge Kiste blieb, war der herausragenden Leistung von Daniel Pitter geschuldet. Der heimische Schlussmann konnte sich mit zahlreichen Paraden auszeichnen und bewahrte seine Spielgemeinschaft vor einem höheren Rückstand.

Während Filzmoos/Hüttau im Zuge der 3. Runde zum Tabellenführer Mühlbach/Hkg. muss, wird's für den FCB ziemlich brisant. Es steht nämlich das Nachbarschaftsduell mit Dorfgastein am Programm. Das letzte Pflichtspiel-Derby dieser beiden Mannschaften hatte es im Mai 2014 gegeben. Bad Gastein siegte damals 3:1.

