Pascal Gwehenberger zerlegt Zederhaus mit Hattrick

Details Sonntag, 03. September 2023 01:27

Das Duell zwischen der SG Wagrain/Kleinarl und dem USV Zederhaus wurde am Samstagnachmittag zu einer One-Man-Show erklärt. Beim 3:1-Sieg der Pongauer netzte Pascal Gwehenberger in dreifacher Ausführung.

Zum Wohlwollen des Vaters: Söhnchen Pascal schnürte Hattrick

Von August 2018 bis Juni 2021 hatte Wagrain-Coach Gerhard Gwehenberger die Zederhauser trainiert. Beim Wiedersehen mit seiner "Ex" präsentierte sich Sohnemann Pascal in Torlaune. Nachdem der 21-jährige Mittelfeldstratege in der 25. Minute getroffen und seiner Spielgemeinschaft somit eine 1:0-Pausenführung beschert hatte, drückte er nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Baier (72.) im Endspurt noch zweimal ab (79., 93.).

Während Wagrain/Kleinarl im Tabellenmittelfeld kursiert, bekleidet der Absteiger aus dem Lungau mit nur drei Punkten aus sechs Partien den enttäuschenden zwölften Platz. Nächste Woche gastiert die Gwehenberger-Truppe in Muhr, Zederhaus bekommt es auf der heimischen Anlage mit Filzmoos/Hüttau zu tun.

2. Klasse Süd: SG Wagrain / Kleinarl – USV Zederhaus, 3:1 (1:0)

93 Pascal Gwehenberger 3:1

79 Pascal Gwehenberger 2:1

72 Lukas Baier 1:1

25 Pascal Gwehenberger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.