11:0! Meister Mühlbach zerlegt Schlusslicht in alle Bestandteile

Ein wahres Torfeuerwerk erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen dem SV Mühlbach/Hkg. und der TSU Bramberg 1b. Der Meister setzte sich in der 24. Runde der 2. Klasse Süd eindrucksvoll mit 11:0 durch und ließ dem Schlusslicht der Tabelle nicht den Hauch einer Chance. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Mühlbacher das halbe Dutzend vollgemacht.

Meister macht in Halbzeit eins halbes Dutzend voll

Von Beginn an dominierte der der Meister das Spielgeschehen und setzte die Gäste stark unter Druck. Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor, als Damian Niedermeier einen präzisen Schuss versenkte. Der Druck des Heimteams nahm nicht ab, und in der 26. Minute erhöhte Daniel Hauer auf 2:0. Damit war der Bann endgültig gebrochen.

In der 29. Minute erzielte Alexander Gschwandtner den nächsten Treffer für die Gastgeber und sorgte für das 3:0. Die Abwehr des Nachzüglers war überfordert und konnte dem Mühlbacher Offensivdruck kaum etwas entgegensetzen. Nur eine Minute später war es Lukas Holleis, der das 4:0 erzielte und somit die Vorentscheidung herbeiführte.

Hoffmann schnürt Viererpack

SV Mühlbach zeigte sich weiterhin torhungrig und ließ nicht nach. In der 39. Minute war es Mario Hoffmann, der mit einem gekonnten Abschluss das 5:0 markierte. Kurz vor der Halbzeit machte Gschwandtner das halbe Dutzend voll.

Mit einer deutlichen Führung im Rücken ging es in die zweite Halbzeit, wo die Gastgeber weiter nachlegten. In der 51. Minute schoss Hoffmann sein zweites Tor und erhöhte auf 7:0. Nur fünf Minuten später trug sich Niedermeier erneut in die Torschützenliste ein und stellte auf 8:0.

Das muntere Toreschießen ging weiter: In der 60. Minute war es erneut Hoffmann, der das 9:0 markierte. Nur vier Minuten später komplettierte Hoffmann seinen Viererpack und machte das Ergebnis zweistellig. Die Bramberger Abwehr war zu diesem Zeitpunkt völlig aufgelöst und konnte nichts gegen die übermächtige Offensive des Meisters ausrichten.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Sebastian Schwaiger in der 67. Minute. Trotz der hohen Führung spielte Mühlbach bis zum Ende konzentriert und ließ den Gästen keine Möglichkeit, den Ehrentreffer zu erzielen. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem beeindruckenden 11:0-Kantersieg des Meisters.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Thomas Doppler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

