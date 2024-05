Fünf Tore und zwei Rote Karten! USC Mauterndorf zwingt dezimierte Bischofshofener in die Knie

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 20:03

Im Aufeinandertreffen zwischen dem USC Mauterndorf und dem SK Bischofshofen 1b erlebten die Zuschauer in dert 24. Runde der 2. Klasse Süd ein mitreißendes Spiel, das die Gastgeber knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Trotz einer komfortablen Halbzeitführung der Heimischen wurde es in der zweiten Hälfte turbulent und hektisch.

Mauterndorf mit Traumstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute brachte Maximilian Baksa Mauterndorf mit einem präzisen Schuss aus spitzem Winkel in Führung. Die Gäste wirkten sichtlich überrascht und mussten sich zunächst sortieren.

In der Folge dominierten die Hausherren das Spielgeschehen. Immer wieder tauchten sie gefährlich vor dem Bischofshofener Gehäuse auf. Das Spiel blieb intensiv, und in der 44. Minute war es dann soweit: Ein Freistoß rutschte durch die Abwehr der Gäste, und Moritz Oberegger verwandelte trocken zum 2:0 für die Gastgeber. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach Ausgleich ist 1b-Team nur noch zu zehnt - Lucky Punch in Minute 98

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Bischofshofen kam stark aus der Kabine und nutzte in der 49. Minute einen Fehler in der Mauterndorfer Abwehr. Eldin Balic lief allein auf das Tor zu und verkürzte souverän auf 2:1. Dies setzte Mauterndorf unter Druck, und nur drei Minuten später fiel der Ausgleich durch eine Flanke von Haris Mujakic, die an Freund und Feind vorbeirutschte und im Netz landete.

In der 62. Minute wurde das Spiel erneut auf den Kopf gestellt, als Bischofshofens Shiprim Zeneli nach einem Nachtreten die Rote Karte sah. Mit einem Mann weniger am Platz, schien es für die Gäste schwieriger zu werden. Und in der 96. Minute musste Bischofshofen den nächsten Rückschlag verkraften: Rodi Khalil erhielt bei einem unübersichtlichen Handgemenge die Gelb-Rote Karte, und die Gäste waren nun nur noch zu neunt.

In der Folge wusste Mauterndorf die klare numerische Überzahl zu nutzen. Ein Eckball und der Abschluss von Valentin Pfeifer brachte in Minute 98 die Erlösung, als Pfeifer den Ball zum 3:2 ins Netz beförderte. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff und der USC Mauterndorf konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

2. Klasse Süd: Mauterndorf : Bischofshofen 1b - 3:2 (2:0)

98 Valentin Pfeifer 3:2

53 Haris Mujakic 2:2

49 Eldin Balic 2:1

44 Moritz Oberegger 2:0

1 Maximilian Baksa 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Die Amigos mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

