Niedernsill/Uttendorf ringt Saalbach nieder - Neuzugang als Matchwinner

Die Spielgemeinschaft Niedernsill/Uttendorf - in der vergangenen Saison starker Dritter - ist gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Oberpinzgauer behielten beim Absteiger USC Saalbach-Hinterglemm in einem hartumkämpften Duell knapp mit 1:0 die Oberhand. Jakub Sviatko, der im Sommer vom USV Stuhlfelden geholt worden war, avancierte mit einer herrlichen Einzelaktion zum Matchwinner.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Saalbach in Hälfte eins besser

"Saalbach war ein harter Gegner", schnauft Christoph Huber, Coach der SG Niedernsill/Uttendorf, nach einem intensiven Auftaktmatch durch. Die Glemmtaler, die im abgelaufenen Spieljahr förmlich aus der 1. Klasse Süd geprügelt worden waren, erspielten sich vor den knapp 100 Zusehern im ersten Durchgang Vorteile. "Defensiv haben wir gar nichts zugelassen. Vorne hat uns im letzten Drittel aber der Pfeffer gefehlt", konstatiert Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler. Die beste Chance fand Felix Edelsbacher vor. Dessen Schuss konnte Gäste-Schlussmann Al Rhman gerade noch über den Querbalken drehen.

Sviatko packte die feine Klinge aus

Im zweiten Durchgang sollte sich das Blatt schließlich wenden. "Nach der Pause sind wir nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen. Der Gegner ist immer besser und gefährlicher geworden", gibt Winkler zu. In einem Spiel mit ganz wenigen Strafraumszenen reichte den Oberpinzgauern unmittelbar nach der Stundenmarke eine klasse Einzelaktion zum Sieg. Sommer-Neuzugang Jakub Sviatko pflückte sich einen hohen Ball edel herunter, nur um ihn anschließend über Keeper Sörensen hinweg ins Tor zu lupfen - 1:0 (62.). "Das hat er stark gemacht", applaudiert auch Winkler, der das Erstrundenduell samt Ausgang zwiegespalten sieht. "Einerseits haben wir einen Titelfavoriten fordern können, andererseits wäre durchaus mehr möglich gewesen."

