Torfestival: B'hofen 1b deklassiert Zederhaus

Details Montag, 12. August 2024 11:53

Ein unglaubliches Schützenfest fand im Spiel zwischen der SK Bischofshofen 1b und dem USV Zederhaus statt, bei dem die Gastgeber die Gäste aus dem Lungau mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg förmlich überrollten. Bereits zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden, als die Bischofshofener mit 5:0 führten. Besonders auffällig war die Offensivkraft der Heimmannschaft, die in regelmäßigen Abständen traf und Zederhaus kaum eine Chance ließ.

Blitzstart für Bischofshofen 1b

Die Partie begann fulminant für die Hausherren. Bereits in der ersten Minute konnten die Zuschauer das erste Tor bejubeln, als Faruk Demirbilek den Ball ins Netz beförderte. Das frühe 1:0 setzte den Ton für das gesamte Spiel. Nur zwei Minuten später, in der 3. Minute, erhöhte Do-Jin Dennis Hwang auf 2:0, was die Überlegenheit von Bischofshofen 1b weiter unterstrich.

Die Mannschaft von Bischofshofen ließ nicht nach und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. In der 12. Minute war es erneut Faruk Demirbilek, der zum 3:0 einnetzte. Damit hatte er bereits seinen zweiten Treffer des Tages erzielt und sorgte für eine frühe Vorentscheidung. Doch damit nicht genug: Haris Mujakic schraubte das Ergebnis in der 19. Minute weiter in die Höhe, stellte auf 4:0.

Die Dominanz der Gastgeber setzte sich fort und so war es keine Überraschung, dass noch vor der Halbzeit ein weiteres Tor fiel. In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, die dem Team aus Zederhaus eine Atempause verschaffte, jedoch die Spielrichtung nicht ändern konnte. In der 32. Minute zeigte der Schiedsrichter erneut seine Aufmerksamkeit mit einem Kommentar zur Spielleitung, bevor Kiano Schweinzer in der 45. Minute den Halbzeitstand von 5:0 besiegelte.

Heimelf dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel schaltete Bischofshofen 1b keineswegs zurück. In der 55. Minute erzielte Aleksandar Kojic das 6:0 und setzte damit die Überlegenheit der Hausherren fort. Es dauerte nur zwei Minuten, bis auch USV Zederhaus ein kleines Lebenszeichen von sich gab. Stefan Dorfer konnte in der 57. Minute den Ehrentreffer für die Gäste erzielen und auf 6:1 verkürzen.

Der Treffer von Zederhaus änderte jedoch nichts am dominanten Auftritt von Bischofshofen 1b. In der 81. Minute setzte Aleksandar Kojic den Schlusspunkt und traf zum 7:1-Endstand. Mit diesem Treffer krönte er seine hervorragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft einen deutlichen Sieg.

Als der Schiedsrichter die Partie in der 90. Minute beendete, stand ein überzeugender 7:1-Erfolg für SK Bischofshofen 1b zu Buche. Mit diesem beeindruckenden Sieg unterstrich die Mannschaft ihre Ambitionen in der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang A (SBG) und ließ den USV Zederhaus chancenlos zurück. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine beeindruckende Offensivkraft, die die Gäste aus Zederhaus vor große Probleme stellte.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Bischofshofen 1b : Zederhaus - 7:1 (5:0)

81 Aleksandar Kojic 7:1

57 Stefan Dorfer 6:1

55 Aleksandar Kojic 6:0

45 Kiano Schweinzer 5:0

19 Haris Mujakic 4:0

12 Faruk Demirbilek 3:0

3 Do-Jin Dennis Hwang 2:0

1 Faruk Demirbilek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.