4:1 nach 0:1 - Filzmoos/Hüttau dreht in Bad Gastein nach Rückstand auf

Details Montag, 12. August 2024 14:45

Die SG Filzmoos/Hüttau hat im Zuge der 2. Runde das Pongau-Duell auswärts beim FC Bad Gastein letzten Endes relativ deutlich mit 4:1 gewonnen. Dabei war die Truppe von Übungsleiter Wolfgang Kronreif erst in Rückstand geraten, schaffte die Wende aber noch vor der Pause.

Heimische Führung von kurzer Dauer

Das Kräftemessen zweier Mannschaften, die ihr Spiele in der 1. Runde verloren hatten, startete mit viel Elan. In der 22. Minute durften die Heimfans jubeln, als Stefan Hain den FCB mit 1:0 voran brachte. Die Jubelstimmung im heimischen Lager hielt allerdings nicht lange. Quasi postwendend stellte Oliver Vierthaler auf der Gegenseite auf 1:1 (23.). In der 44. Minute dann die Wende im Spiel: Simon Gappmaier traf für Filzmoos/Hüttau und drehte das Spiel damit noch vor der Halbzeitpause. Mit diesem Tor ging es in die Halbzeitpause, und die Gäste führten nun mit 2:1.

Laubichler und Aigner legten nach

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste noch stärker aus der Kabine. Sie zeigten von Beginn an, dass sie das Spiel endgültig für sich entscheiden wollten. In der 69. Minute erhöhte Samuel Laubichler auf 3:1 für Filzmoos/Hüttau. Dieser Treffer war ein schwerer Schlag für den FC Bad Gastein, der nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste. Im Schlussakt machte Markus Aigner endgültig alles klar. Mit seinem Tor zum 4:1 besiegelte er den Sieg für Filzmoos/Hüttau. Die Heimmannschaft war nun endgültig geschlagen und konnte in den verbleibenden Minuten des Spiels nichts mehr entgegensetzen.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Bad Gastein : Filzmoos/Hüttau - 1:4 (1:2)

82 Markus Aigner 1:4

69 Samuel Laubichler 1:3

44 Simon Gappmaier 1:2

23 Oliver Vierthaler 1:1

22 Stefan Hain 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.