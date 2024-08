Muhr zwingt Dorfgastein nach hartem Fight in die Knie

Details Montag, 12. August 2024 14:56

In einem spannenden Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Süd - (Grunddurchgang A) setzte sich der USK Muhr gegen den USV Dorfgastein mit 3:2 durch. Die Partie war von Beginn an umkämpft und bot den Zuschauern zahlreiche Highlights. Nach einem 1:1 zur Halbzeit entwickelte sich ein Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Muhr glich unmittelbar vor der Pause aus

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo. Bereits in der 2. Minute hatte der USV Dorfgastein die erste große Chance, doch die Stange rettete für den USK Muhr. Die Hausherren antworteten prompt mit einer Möglichkeit in der 3. Minute, doch Elias Rotschopf scheiterte am Torhüter der Gäste. Nach weiteren vergebenen Chancen auf beiden Seiten war es schließlich Lukas Papernigg, der in der 28. Minute das erste Tor des Spiels erzielte und Dorfgastein mit 1:0 in Führung brachte. Der Treffer fiel nach einem beeindruckenden Solo und einer perfekten Vorlage.

Die heimischen Lungauer ließen sich nicht beirren und suchten weiterhin nach dem Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es dann soweit: Elias Rotschopf nutzte einen Abpraller vom Gästetorhüter und netzte souverän ein. Der Halbzeitstand von 1:1 spiegelte das ausgeglichene Spielgeschehen wider.

Packende Schlussphase und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte, mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Die Muhrer setzten die ersten Akzente und gingen in der 60. Minute durch Philipp Mantinger in Führung. Nach einem weiten Abschlag und einem Querpass setzte sich der Kapitän der Muhrer im Strafraum durch und traf zum 2:1. Die Gäste antworteten prompt und glichen in der 81. Minute durch Elias Rieser aus. Der Dorfgasteiner verwandelte einen Freistoß aus scheinbar ungefährlicher Position und sorgte damit für den erneuten Gleichstand.

Die Partie blieb weiterhin spannend und in der 84. Minute fiel die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Mark Stumbecker, der erst kürzlich eingewechselt worden war, nutzte einen Fehler des Gästetorhüters aus. Nach einem Lupfer wurde der Ball von einem Verteidiger der Dorfgasteiner auf der Linie geklärt, doch Stumbecker war zur Stelle und schoss den Ball ins Netz. Mit diesem Treffer zum 3:2 sicherte er seinem Team den Sieg.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Muhr : Dorfgastein - 3:2 (1:1)

84 Mark Stumbecker 3:2

81 Elias Rieser 2:2

60 Philipp Mantinger 2:1

44 Elias Rotschopf 1:1

28 Lukas Papernigg 0:1

