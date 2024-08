Saalbach holt nach 0:3-Rückstand Punkt gegen Taxenbach

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:41

Die 2. Klasse Süd (Grunddurchgang B) hat am gestrigen Mittwochabend einen furiosen Start in die 3. Runde erlebt. Nachdem der SK Taxenbach im Glemmtal beim USC Saalbach-Hinterglemm durch einen Blitz-Hattrick von Sebastian Eibel mit 3:0 in Führung gelegen war, holten die Gastgeber zur großen Aufholjagd aus. Am Ende wurden die Punkte geteilt. Endstand: 3:3!

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Höhepunkte en masse in Hälfte eins

Die Drittrundenpartie zwischen Saalbach und Taxenbach brauchte keine Anlaufzeit. Nach gerade einmal zwei gespielten Minuten bewahrte Keeper Sebastian Bacher seine Taxenbacher vor dem frühen Rückstand, als er einen Edelsbacher-Abschluss aus kurzer Distanz an den Pfosten lenkte. Die Duell war flott, intensiv und gut anzusehen. "Für eine 2. Klasse-Partie echt top", wurde auch Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler bestens unterhalten. Obwohl die Glemmtaler in der Anfangsphase den besseren Eindruck hinterließen und dem 1:0 gefühlt näher waren, machten die Gäste urplötzlich kurzen Prozess. Sebastian Eibel stellte mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck (18.), per Elfer (23.) und nach präziser Eder-Flanke binnen sechs Minuten auf 0:3. "Ich hab gedacht, ich bin im falschen Film", traute Winkler seinen Augen nicht. Dessen Schützlinge ließen sich vom Triple-Rückschlag aber nicht beirren. Der aufgerückte Innenverteidiger Gabriel Nißl nach einem Eckball (38.) und ein wuchtiger Schuss von Daniel Scheyerer (42.) würzten das Spiel mit Spannung. "Die Leistung in der ersten Hälfte war schwer in Ordnung. Auch wenn wir mit einem 0:3 in die Kabine gegangen wären, hätte ich viel Lob ausgepackt, weil das Ergebnis das Gezeigte nicht widergespiegelt hätte. Dass wir kurz vor der Pause noch herangekommen sind, war natürlich sehr wichtig", sagt Winkler.

Captain Wernet sicherte Saalbach einen Point

Nachdem auch die zweite Halbzeit rasant begonnen und SKT-Routinier David Pfisterer die Kirsche von halblinks an den Querbalken genagelt hatte (49.), flachte das Spielchen mehr und mehr ab. "Beide Mannschaften waren ziemlich hektisch. Alles hat sich weitgehend im Mittelfeld abgespielt", schildert Winkler. Bis auf eine Top-Chance von Hattrick-Schütze Sebastian Eibel (70.) und Elfmeter-Fehlalarm im Taxenbacher "Sechzehner" (82.) blieben die beiden Strafräume über weite Strecken Sperrzonen. In der letzten Minute der regulären Spielminute durfte dann doch noch einmal gejubelt werden. Saalbach-Kapitän Christoph Wernet fasste sich aus der zweiten Reihe ein Herz. Sein Flachschuss rutschte Bacher auf nassem Geläuf unglücklich durch - 3:3 (90.). "Über das gesamte Spiel gesehen waren wir aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Aber klar, wenn du 0:3 zurückliegst und am Ende einen Punkt holst, musst du zufrieden sein", bilanziert Winkler. Nach der Punkteteilung warten übrigens beide Mannschaften weiter auf den ersten Saisonsieg. Am nächsten Spieltag müssen die Saalbach-Hinterglemmer nach Wald, Taxenbach empfängt die Bramberger 1b.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.