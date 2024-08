Philipp Schlick sichert Muhr Derbysieg in Zederhaus

Details Montag, 19. August 2024 10:21

Wie schon in der Vorsaison konnte der USK Muhr auch dieses Mal auf Zederhauser Geläuf einen Derbysieg einfahren. In einem kampfbetonten Lungau-Duell, das bis zum Schlusspfiff von Spannung lebte, setzten sich die Schiefer-Jungs gegen den USV Zederhaus knapp mit 1:0 durch. Den Goldtreffer erzielte Philipp Schlick äußerst sehenswert.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Philipp Schlick traf aus der Ferne

Die 300 Derbybesucher bekamen in der Zederhauser Riedingtal-Arena zwar keine hochklassige, aber eine sehr intensive und interessante Partie zu sehen. In der ersten Halbzeit waren es die Gäste aus Muhr, die sich leichte Vorteile erspielen oder besser gesagt erfighten konnten. Nachdem Elias Rotschopf früh am Torgestänge gescheitert war und auch Jakob Schiefer eine vielversprechende Gelegenheit ungenutzt gelassen hatte, versetzte Philipp Schlick das Publikum kurz vor der Halbzeitpause in Staunen. Nach einem gewonnenen Kopfballduell von Schiefer kam die Murmel auf den Flügel zu Schlick, der Zederhaus-Keeper Markus Wohleser aus großer Distanz überraschte - 0:1 (41.). "Ein Traumtor", grinst Muhr-Übungsleiter Robert Schiefer, der kurzzeitig die Welt nicht mehr verstand. "Erst treffen sie die Hütte nicht und dann machen sie so ein Tor."

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Muhr-Hütte blieb sauber, Kampfkraft sicherte Derbysieg

Das Lungauer Derby blieb spannend und hart umkämpft, wenngleich in der zweiten Hälfte die ganz großen Möglichkeiten über weite Strecken fehlen sollten. "Es ist hin- und hergegangen. Chancen gab's dann aber nicht mehr viele", so Schiefer. Weil Keeper Mark Stumbecker und seine Hintermänner keinen Torerfolg der Heimelf zuließen, blieb's beim knappen Derbyerfolg für Muhr. "Der aufgrund der kämpferischen Top-Leistung auch verdient war", fügt Schiefer hinzu. Zederhaus bleibt somit für Muhr ein guter Boden. Im letzten Spieljahr hatte sich der USK an gleicher Ort und Stelle mit 2:0 durchgesetzt.

