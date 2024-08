Nur ein Punkt! Mauterndorf schenkt gegen Bad Gastein 3:1-Führung her

Details Montag, 19. August 2024 13:34

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang A trafen der USC Mauterndorf und der FC Bad Gastein aufeinander. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Tore und spannende Wendungen. Nach einer Halbzeitführung der Gastgeber mit 3:1 kämpften sich die Gasteiner eindrucksvoll zurück und sicherten sich ein 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften mussten jeweils eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, was die Spannung bis zum Ende hochhielt.

Frühe Tore und Führung für Mauterndorf

Bereits in der 9. Minute ging der FC Bad Gastein durch Martin Kurz in Führung. Kurz verwandelte einen Elfmeter souverän und setzte den Ball in die rechte Ecke. Doch die Antwort des USC Mauterndorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später traf Maximilian Baksa zum Ausgleich. Nach einer Ecke nutzte er die Verwirrung in der Abwehr der Gäste und stellte auf 1:1.

In der 15. Minute war es erneut Baksa, der die Führung für die Hausherren erzielte. Nach einer hervorragenden Vorlage von Paul Schoklitsch stand er goldrichtig und brachte den USC Mauterndorf mit 2:1 in Front. Die Heimmannschaft setzte weiter nach und konnte in der 34. Minute durch Florian Essl auf 3:1 erhöhen. Ein präziser Pass von Baksa leitete das Tor ein, das Essl gekonnt verwertete. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von Bad Gastein

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FC Bad Gastein kämpferisch und entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 56. Minute erzielte Sahap Polat den Anschlusstreffer zum 3:2. Zwar gab es Diskussionen über eine mögliche Abseitsstellung, aber das Tor zählte. Die Gäste erhöhten den Druck und belohnten sich in der 60. Minute mit dem Ausgleich. Wieder war es Martin Kurz, der nach einer Ecke den Ball im Tor der Mauterndorfer unterbrachte und somit das 3:3 markierte.

Die Partie wurde zunehmend hitziger, und beide Teams mussten in der Schlussphase einen Platzverweis hinnehmen. In der 73. Minute sah Kaan Kabadas vom FC Bad Gastein die Gelb-Rote Karte, nachdem er sich erneut ein Foul geleistet hatte. Kurz vor dem Ende des Spiels, in der 88. Minute, musste auch Martin Wieland vom USC Mauterndorf mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er sich ein weiteres Foul erlaubt hatte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen und erfolglosen Angriffsbemühungen geprägt. Schließlich endete das packende Duell mit einem verdienten 3:3-Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Mauterndorf : Bad Gastein - 3:3 (3:1)

60 Martin Kurz 3:3

56 Sahap Polat 3:2

34 Florian Essl 3:1

15 Maximilian Baksa 2:1

12 Maximilian Baksa 1:1

9 Martin Kurz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.