6:1! Wagrain/Kleinarl gibt sich in Dorfgastein keine Blöße

Details Montag, 19. August 2024 13:40

Ein eindrucksvolles Torfestival erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem USV Dorfgastein und der SG Wagrain/Kleinarl. Die Gäste zeigten eine herausragende Leistung und besiegten die Gastgeber mit einem klaren 6:1. Bereits zur Halbzeit lag Dorfgastein mit 0:4 zurück, und auch in der zweiten Hälfte fanden sie kein Mittel, um das Spiel zu drehen. Trotz eines Ehrentreffers von Lukas Papernigg blieb das Spiel fest in der Hand der Gäste.

Wagrain/Kleinarl übernahm früh die Kontrolle

Das Spiel begann mit einem guten Start für die SG Wagrain/Kleinarl. Bereits in der 16. Minute konnte Pascal Gwehenberger das erste Tor des Spiels erzielen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Dorfgastein versuchte, dem frühen Rückstand etwas entgegenzusetzen, doch die Truppe von Übungsleiter Gerhard Gwehenberger blieb die dominierende Mannschaft auf dem Platz. In der 39. Minute erhöhte Tobias Passrugger auf 0:2, und nur eine Minute später legte Patrick Tiefenbacher nach und erzielte das 0:3.

Die Gäste ließen auch in den letzten Minuten der ersten Halbzeit nicht nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, war es erneut Pascal Gwehenberger, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte und mit seinem zweiten Treffer des Spiels den Halbzeitstand von 0:4 für die Spielgemeinschaft markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Pause, während Dorfgastein bereits eine schwere Hypothek zu tragen hatte.

Ein Ehrentreffer und weitere Goals für den Favoriten

Die zweite Halbzeit begann mit einem Hoffnungsschimmer für die Gastgeber. In der 49. Minute konnte Lukas Papernigg für den USV Dorfgastein den Ehrentreffer erzielen und verkürzte auf 1:4. Doch die Freude über diesen Treffer währte nur kurz, denn der Titelaspirant blieb weiterhin die überlegene Mannschaft.

Bis zum nächsten Treffer mussten sich die rund 50 Besucher etwas gedulden. In der 78. Minute war's dann soweit: Heim-Pechvogel Maximilian Rieser traf ins eigene Tor und stellte so auf 1:5. Den Schlusspunkt in einem sehr einseitigen Duell setzte Trainersohn Pascal Gwehenberger, der seine hervorragende Leistung mit seinem dritten Tor des Tages krönte - 1:6 (84.).

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Dorfgastein : Wagrain / Kleinarl - 1:6 (0:4)

84 Pascal Gwehenberger 1:6

78 Eigentor durch Maximilian Rieser 1:5

49 Lukas Papernigg 1:4

45 Pascal Gwehenberger 0:4

40 Patrick Tiefenbacher 0:3

39 Tobias Passrugger 0:2

16 Pascal Gwehenberger 0:1

