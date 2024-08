Mauterndorf sticht Bischofshofen 1b aus

Details Sonntag, 25. August 2024 11:56

In einem spannenden Spiel der 4. Runde der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang A) konnte der USC Mauterndorf einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen die Bischofshofener 1b einfahren. Nach einem Gleichstand zur Pause sorgten die Lungauer in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse und setzten sich letztendlich souverän durch.

Torhüter mit starker Leistung

Das Spiel startete mit einem furiosen Auftakt, als bereits in der 5. Minute das erste Tor fiel. Do-Jin Dennis Hwang brachte die Pongauer früh in Führung und ließ die Heimfans jubeln. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an offensiv und konnten die ersten Akzente setzen, doch die Gäste aus Mauterndorf ließen sich nicht beirren und antworteten prompt mit gefährlichen Aktionen. In der 6. Minute hatten sie nach einem Freistoß die erste gute Gelegenheit, doch der Abschluss blieb erfolglos.

Bereits in den Anfangsminuten zeichnete sich ab, dass die Torhüter auf beiden Seiten einen wichtigen Beitrag leisten würden. Der Keeper der Hausherren zeigte in der 9. Minute eine starke Parade gegen einen Schuss von Michael Waldenberger. Auch der Torhüter vom USC Mauterndorf stand seinem Kollegen in nichts nach und rettete in der 10. Minute mit einer weiteren Glanztat.

In der 34. Minute gelang den Gästen schließlich der verdiente Ausgleich. Maximilian Baksa nutzte eine Torwartvorlage von Lorenz Oberegger und netzte zum 1:1 ein. Dieses Tor brachte Mauterndorf zurück ins Spiel, und sie erhöhten den Druck auf die Heimmannschaft. Trotz einer weiteren Großchance in der 38. Minute konnten die Gäste zunächst keinen weiteren Treffer erzielen.

Mauterndorf drehte das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kam der USC Mauterndorf mit frischem Elan aus der Kabine und übernahm die Kontrolle über das Spiel. In der 47. Minute gelang Michael Waldenberger nach einem langen Freistoß per Kopfball die Führung für die Gäste. Nur wenige Minuten später, in der 57. Minute, zeigte Moritz Oberegger seine Klasse und erzielte nach einem Freistoß mit einem spektakulären Flugkopfball das 3:1 für Mauterndorf.

Die Gastgeber versuchten, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Gäste zeigten sich an diesem Tag äußerst effektiv vor dem Tor. In der 80. Minute sorgte erneut Maximilian Baksa für die endgültige Entscheidung. Nach einem Missverständis zwischen dem BSK-Keeper und einem seiner Verteidiger, schnappte sich Baksa den Ball und schob ihn ins leere Tor zum 4:1 ein.

Mit einem summa summarum recht deutlichen Auswärtssieg konnten die Lungauer in der Tabelle weiter Boden gutmachen und sind nach vier gespielten Runden auf Platz drei zu finden. Die Bischofshofener rutschten indes auf Position vier ab.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Bischofshofen 1b : Mauterndorf - 1:4 (1:1)

80 Maximilian Baksa 1:4

57 Moritz Oberegger 1:3

47 Michael Waldenberger 1:2

34 Maximilian Baksa 1:1

5 Do-Jin Dennis Hwang 1:0

