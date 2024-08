Mauterndorf bezwingt Muhr im Lungau-Derby

Details Samstag, 31. August 2024 16:12

Der USC Mauterndorf konnte in der 5. Runde der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang A) einen eindrucksvollen 3:0-Derbysieg gegen den USK Muhr feiern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam die Heimmannschaft stark zurück und erzielte drei Tore, um sich den verdienten Sieg zu sichern. Die Gäste konnten dem Druck der Mauterndorfer in der zweiten Hälfte nicht standhalten und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Anstoß und einem hohen Zuschaueraufkommen in Mauterndorf. Die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten beider Teams geprägt, ohne dass es zu nennenswerten Torchancen kam. In der 19. Minute sorgte ein fragwürdiger Einwurf von USK Muhr für etwas Aufsehen, als ein Spieler den Ball über seinen Kopf warf und ihn erneut fing, was zu einer Wiederholung des Einwurfs führte.

Die Mauterndorfer hatten in der 23. Minute eine erste nennenswerte Möglichkeit durch einen guten Freistoß von Maximilian Baksa, der jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Bis zur 36. Minute passierte wenig Erwähnenswertes, was der Ticker auch bestätigte: "Kann leider nichts tickern, weil nichts passiert". Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, kamen die Gäste aus Muhr zu ihrer ersten gefährlichen Aktion, einem Kopfball nach einem Freistoß, doch der Mauterndorfer Keeper Lorenz Oberegger konnte die Situation entschärfen.

Mauterndorf raste zum Derbysieg

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den USC Mauterndorf. Bereits in der 47. Minute konnte die Heimmannschaft das erste Tor bejubeln. Nach einem Steilpass von Benjamin Perner konnte Muhr-Keeper Mark Stumbecker den ersten Abschluss noch parieren, beim Nachschuss von Bernhard Mandl war er allerdings machtlos - 1:0.

In der 59. Minute verpasste Baksa eine weitere Möglichkeit, als sein guter Kopfball knapp am Tor vorbeiging. Nur drei Minuten später, in der 62. Minute, fand sich Baksa erneut in einer aussichtsreichen Position wieder, als er allein vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen konnte.

Das zweite Tor für den USC Mauterndorf fiel schließlich in der 66. Minute. Nach einer Flanke vom eingewechselten Florian Essl konnte Stumbecker den Ball nicht festhalten, und Martin Wieland staubte zum 2:0 ab. Es gab zwar Diskussionen darüber, ob es ein Foul am Keeper war, aber das Tor wurde letztlich gegeben.

Kurz darauf zeigte der Mauterndorfer Keeper auf der Gegenseite erneut seine Klasse, als er einen guten Freistoß der Gäste parierte (72.). In Minute 81 wurde den Platzherren ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Maximilian Baksa nach einem Traumpass gefoult wurde. Baksa trat selbst an und verwandelte den Strafstoß in der 82. Minute sicher zum 3:0-Endstand.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Mauterndorf : Muhr - 3:0 (0:0)

82 Maximilian Baksa 3:0

66 Martin Wieland 2:0

47 Bernhard Mandl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.