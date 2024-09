Tiefenbacher mit Fünferpack: Wagrain/Kleinarl deklassiert chancenlose Zederhauser

Details Montag, 02. September 2024 11:39

Die SG Wagrain/Kleinarl hat in der 5. Runde den 5. Sieg eingefahren. Und wie. Dank Fünferpacker Patrick Tiefenbacher, Zwei-Tore-Mann Sencer Mercan und David Riepler setzte sich der überlegene Tabellenführer der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang A) auswärts beim USV Zederhaus mit 8:0 durch.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für die Spielgemeinschaft Wagrain/Kleinarl. Bereits in der 5. Minute traf Patrick Tiefenbacher zum 0:1. Die Abwehr von Zederhaus wirkte unsicher und konnte den frühen Rückstand nicht verhindern. Tiefenbacher ließ nicht lange auf sich warten und nutzte in der 21. Minute erneut seine Chance. Nach einem Fehler des Zederhaus-Torhüters, der den Ball nicht festhalten konnte, erhöhte er auf 0:2.

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort. In der 33. Minute schoss Patrick Tiefenbacher seinen Hattrick zum 0:3, obwohl der Treffer möglicherweise aus einer Abseitsposition heraus erzielt wurde. Doch dies hielt die Gäste nicht auf. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, sorgte Sencer Mercan mit einem sehenswerten Lupfer ins Kreuzeck für das 0:4. Mit diesem deutlichen Rückstand ging es für Zederhaus in die Kabine.

Gwehenberger-Truppe blieb torhungrig

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. David Riepler erhöhte in der 50. Minute auf 0:5 und baute die Führung der Gäste weiter aus. Zederhaus fand keine Mittel gegen die starke Offensive des Leaders. Patrick Tiefenbacher machte in der 61. Minute seinen Viererpack komplett und stellte auf 0:6.

Doch damit war der Torhunger der Gäste noch nicht gestillt. Sencer Mercan erzielte in der 78. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 0:7. Die Defensive von Zederhaus war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte den Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut der herausragende Patrick Tiefenbacher in der 82. Minute. Mit seinem fünften Treffer des Spiels schraubte er das Ergebnis auf 0:8 und machte das Debakel für Zederhaus perfekt.

