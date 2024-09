Zweiter Saisondreier für Filzmoos/Hüttau - Laubichler trifft doppelt

Details Montag, 02. September 2024 11:47

Im Sonntagsmatch konnte sich die SG Filzmoos/Hüttau zuhause gegen den USV Dorfgastein am Ende mit 3:1 durchsetzen und somit ihren zweiten Saisonsieg feiern. Samuel Laubichler ragte dabei mit zwei erzielten Goals hervor.

Frühe Führung und Abseitstor für Filzmoos/Hüttau

Von Beginn an zeigte die Spielgemeinschaft, dass sie die Partie dominieren wollten. Bereits in der achten Minute wurde der Einsatz belohnt. Samuel Laubichler erzielte das frühe 1:0 für Filzmoos/Hüttau, was den Gastgebern einen optimalen Start ermöglichte. Laubichler nutzte dabei eine Lücke in der Abwehr der Gäste und brachte seine Mannschaft in Front.

Die Führung gab den Heimischen sichtlich Selbstvertrauen. Kurz vor dem Pausentratsch beinahe das 2:0, allerdings wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt.

Dorfgastein kämpfte sich zurück - Heimelf entschied das Spiel

Im Gegensatz zur ersten Hälfte waren es nach der Pause die Dorfgasteiner, die früh jubeln durften. In Minute 49 packte Keanu Fischer einen Weitschuss aus, der zum 1:1 ins Glück flog. Ein Treffer, der den Gästen, die bis dato noch keinen Punkt auf dem Konto hatten, Mut gab.

Filzmoos/Hüttau ließ sich davon aber nicht beirren und suchte weiterhin den Weg nach vorne. In der 60. Minute war es dann soweit: Florian Fritzenwallner erzielte das 2:1 für die Hausherren. Mit einem überlegten Schuss ins lange Eck brachte er seine Mannschaft erneut in Führung.

In den Schlussminuten wurde das Spiel zunehmend hitziger, da Dorfgastein noch einmal alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von Filzmoos/Hüttau stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Stattdessen gelang es den Gastgebern in der Nachspielzeit, den Sack endgültig zuzumachen. Erneut war es Samuel Laubichler, der in der 90. Minute mit einer verunglückten Flanke das 3:1 erzielte und damit seinen zweiten Treffer des Tages markierte.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Filzmoos/Hüttau : Dorfgastein - 3:1 (1:0)

90 Samuel Laubichler 3:1

60 Florian Fritzenwallner 2:1

49 Keanu Fischer 1:1

8 Samuel Laubichler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.