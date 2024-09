Bad Gasteins erster Saisonsieg verblüfft sogar eigenen Spielertrainer

Details Montag, 30. September 2024 11:02

Dem FC Bad Gastein ist in der 9. Runde der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang A) der erste Saisonsieg geglückt. Die Mannschaft rund um Spielertrainer Martin Kurz, die in sieben Spielen nur einen Punkt geholt hatten, ließ sich zuhause gegen den USV Zederhaus auch vom frühen Platzverweis nicht beirren und siegte am Ende nicht unverdient mit 4:0.

Krenn-Zweierpack und ein Platzverweis

"Ich bin schon sehr überrascht. Nach den Leistungen in den letzten Spielen hatte ich mir nicht viel erhofft", gab Kurz zu. Die erste Top-Chance in diesem Spiel verbuchten die Zederhauser, die alleine auf das Tor zusteuernd an Heim-Keeper Marco Waggerl scheiterten. Danach zeigte Armin Krenn seine Torjägerqualitäten, in dem er seine Farben in Minute 15 in Führung brachte und exakt zwanzig Minuten später auf 2:0 erhöhte (35.). Zwei Zeigerumdrehungen vor Krenns zweitem Streich war Kaan Kabadas mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (33.). "Ich weiß nicht, was in uns gefahren ist, aber wir haben auch zu zehnt gut und überlegt gespielt", war Kurz völlig verblüfft.

Dezimierter FCB legte gar noch nach

Zur Pause stellten die Hausherren um, zogen Spielertrainer Kurz vom Angriff auf die Sechs zurück und agierten fortan mit zwei pfeilschnellen Stürmern. Somit ließ sich Bad Gastein nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Ganz im Gegenteil: Christian Kandler, der wie Krenn doppelt netzte (55., 75.), besiegelte einen deutlichen 4:0-Sieg. Zederhaus, das im Finish noch einen Elfmeter verballerte, blieb selbst der Ehrentreffer verwehrt. "Wir hatten zusätzlich noch einige gute Chancen, aber auch Zederhaus ist immer wieder gefährlich geworden. Im Endeffekt hat der Sieg aber so gepasst", bilanzierte Kurz, der vor allem am Treffer zum 4:0 viel Gefallen fand. "Weil er super herausgespielt war, Krenn noch super quergelegt hat."

Fokus liegt auf der Zukunft - Trio warf hin

Nach dem ersehnten Premierensieg halten die Bad Gasteiner nun bei vier Saisonpunkten. Weil alleine der Dritte Bischofshofen 1b bereits elf Punkte entfernt liegt, ist das Obere Play-Off im Gasteinertal kein Thema mehr. "Gerade deshalb läuft bei uns schon die Vorbereitung auf die nächste Saison", erklärte Kurz, der mit den Polat-Brüdern, Kerim und Sahap, sowie Altug Sensoy inmitten der Spielzeit ein Trio verlor. "Sie wollen nicht mehr und haben aufgehört."

