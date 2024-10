Wagrain/Kleinarl baut Tabellenführung weiter aus

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 01:13

Mit einem 2:0-Sieg über den Tabellenzweiten USC Mauterndorf hat die SG Wagrain/Kleinarl ihre Tabellenführung in der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang A) weiter ausgebaut. Die Treffer besorgten Tobias Passrugger und Kapitän Pascal Gwehenberger.

Passrugger brachte Leader in Führung

Die erste gefährliche Aktion in dieser Partie hatten die Gastgeber aus dem Lungau, die jedoch nur in einer Ecke resultierte - ausgelöst durch einen kraftvollen Schuss von Kapitän Florian Essl. In der 23. Minute ging der Favorit und Tabellenführer Wagrain/Kleinarl in Führung: Tobias Passrugger nutzte eine Gelegenheit, die nach einem vermeintlich ungefährlichen Weitschuss entstanden war. Der Ball landete sieben Meter vor dem Tor, und Passrugger musste nur noch einschieben, um das 1:0 zu markieren.

Bis zur Halbzeit versuchte Mauterndorf, den Ausgleich zu erzielen, blieb jedoch weitgehend harmlos. Die Gäste verteidigten konzentriert und ließen keine wirklichen Chancen für die Hausherren zu.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause dominierte der Spitzenreiter weiterhin das Geschehen. Die Gäste belohnten sich schließlich in der 58. Minute mit dem vorentscheidenden 2:0. Nach einem Lattenkopfball von Elias Gwehenberger beförderte Bruder Pascal den Abpraller per Kopf ins Tor.

Die Mauterndorfer fanden auch in der Folge keine Mittel, um die Gwehenberger-Boyband in Bedrängnis zu bringen. Trotz einiger Wechsel und Versuche, den Spielrhythmus zu verändern, blieb Mauterndorf im Angriff zu zahnlos. Die Gäste spielten die Partie souverän zu Ende, ohne noch einmal ernsthaft in Gefahr zu geraten.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang A: Mauterndorf : Wagrain / Kleinarl - 0:2 (0:1)

58 Pascal Gwehenberger 0:2

23 Tobias Passrugger 0:1

