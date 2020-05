2. Landesliga Nord: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:15

Die 2. Landesliga Nord wird in der Spielzeit 2020/21 ein etwas verändertes Gesicht zeigen. Mit dem ASV Salzburg, der als '18/19-Vizemeister in die 1. Landesliga aufstieg, ist der Primus der Abbruch-Saison 2019/20 weg. Neu dabei: Stadtklub ATSV Salzburg ('18/19 auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz der 1. Klasse Nord) und Heimkehrer 1. Oberndorfer SK, dessen damaliger Abstieg eine ungünstige Konstellation vorausging. Wild: Das 1. Klasse-Intermezzo verlief für den OSK nicht nach Wunsch, kämpfte man gar gegen den Fall in die 2. Klasse.

Liga-Landkarte der 2. Landesliga Nord 2020/21

Ligazusammensetzung (14 Mannschaften)

2 Städteklubs

ATSV Salzburg

USK Volksbank Gneis

12 Flachgauer Vereine

ÖTSU Oberhofen

USV Elixhausen

Heeres SV Wals

USK Obertrum

USV Köstendorf

USC Faistenau

SV Wals-Grünau 1b

USC Abersee

USC Mattsee

SV Seekirchen 1b

1. Oberndorfer SK

1 Tennengauer Verein

USK St. Koloman

Amtierender Champion: USV Plainfeld

Heeres SV Wals

>> Alle Salzburger Unterhaus-Ligen 2020/21 im Überblick <<

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten