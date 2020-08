USK St. Koloman im Herbst 2019 "weit hinten", nur Elfter - Trainer Hofer: "Da wollen wir wieder weg"

Details Montag, 10. August 2020 18:46

Seit dem Meistertitel in der 1. Klasse Nord im Jahre 2014 erreichte der USK St. Koloman einen Stock oberhalb stets einen einstelligen Tabellenplatz. Ausgerechnet in der "Null-Saison" wollte es für die Taugler tabellarisch nicht nach Wunsch laufen, kam man nach 13 Runden nicht über Zwischenplatz elf hinaus. Mund abgewischt: 2020/21 möchte der USK zu alter Stärke zurückfinden.

Ziele

"Voriges Jahr waren wir ziemlich weit hinten. Da wollen wir künftig wieder weg", ist St. Koloman-Trainer Markus Hofer froh, dass es die letztlich abgebrochene Spielzeit 2019/20 quasi nicht gegeben hat. Die Reise für die Tennengauer soll in naher Zukunft wieder nach oben führen - das erklärte Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. "So wie in den letzten Jahren eigentlich immer", meint Hofer. "Gut reinstarten" ist für den Taugler Übungsleiter die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison. Den Auftakt gibt's am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Obertrum. "Meiner Meinung nach eines der vier stärksten Teams der Liga", weiß Hofer über die Qualitäten des nächsten Gegners bestens bescheid. Generell ist man mit dem Startprogramm recht zufrieden. "Die Auslosung ist super, zumal wir drei der vier ersten Partien gleich daheim bestreiten."



Was man sonst noch wissen sollte...

Das Wörtchen Heimspiel muss man aus St. Koloman Sicht ab sofort unter Anführungszeichen setzen. "Bei uns wird die Volksschule, in der sich auch unsere Umkleidekabinen befinden, abgerissen. Das bedeutet, dass es direkt hinter unserem Heimtor eine große Baustelle gibt. Deswegen weichen wir auf den Kunstrasenplatz der Union Hallein aus. Die Anlage steht ja momentan bekanntlich leer", verrät Hofer. Die Heimpartien auf fremden Geviert wird der Abbruch-Elfte mit Neuzugang Kristijan Bogosavac gestalten. Der 29-jährige Serbe bringt viel Erfahrung mit, kickte für viele höherklassige Teams wie beispielsweise Eugendorf oder SAK. "Ich kenne ihn schon lange, immerhin ist er mein ehemaliger Arbeitskollege", berichtet Hofer und fügt hinzu: "Er wird uns extrem weiterhelfen."

Transfers

Zugänge: Kristijan Bogosavac (Hallwang)

Abgänge: Christoph Ebner (Adnet)

Trainer: Markus Hofer

Letzte Platzierungen

2018/19 2. Landesliga Nord 9. 2017/18 2. Landesliga Nord 4. 2016/17 2. Landesliga Nord 3.

Redakteur: Maximilian Winkler

