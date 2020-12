2. Landesliga Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:45

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Valentino Jovic (USK Gneis)

Endergebnis:



1. Valentino Jovic (USK Gneis / 3419 Stimmen)

2. Patrick Holzner (USV Köstendorf / 1895 Stimmen)

3. Mate Sipos (1. Oberndorfer SK / 1522 Stimmen)

4. Savo Pajic (SV Wals-Grünau 1b / 1306 Stimmen)

5. Patrick Krobath (USV Elixhausen / 1195 Stimmen)

6. Fabian Neureiter (USK St. Koloman / 592 Stimmen)

7. Wolfgang Klaushofer (USC Faistenau / 358 Stimmen)

8. Patrick Brugger (SV Seekirchen 1b / 242 Stimmen)

9. Mate Kovacs (1. Oberndorfer SK / 204 Stimmen)

10. Elias Thaller (USC Mattsee / 200 Stimmen)