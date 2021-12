2. Landesliga Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:21

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Noel Huber (USC Faistenau)

Endergebnis:



1. Noel Huber (USC Faistenau / 3527 Stimmen)

2. Axel Schorb (SV Seekirchen 1b / 1537 Stimmen)

3. Patrick Krobath (USV Elixhausen / 1386 Stimmen)

4. Dominik Marazeck (Heeres SV Wals / 1132 Stimmen)

5. Jonas Peer (SV Seekirchen 1b / 1015 Stimmen)

6. Christian Kanzi (USK Obertrum / 385 Stimmen)

7. Patrick Brugger (SV Seekirchen 1b / 273 Stimmen)

8. Hannes Seidl (SV Seekirchen 1b / 245 Stimmen)

9. Manuel Maierhofer (USC Abersee / 212 Stimmen)

10. Maximilian Wimmer (USC Abersee / 205 Stimmen)

