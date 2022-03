Vor Rückrundenstart: USV Köstendorf "in Lauerposition"

Details Freitag, 18. März 2022 11:16

Die fünf besten Mannschaften der 2. Landesliga Nord liegen aktuell innerhalb von überschaubaren zwei Punkten. Mittendrin statt nur dabei: Köstendorf, das mit 26 eingeheimsten Points den fünften Tabellenrang bekleidet. Nach einem mehr als zufriedenstellenden Herbst wollen die Mannen von Coach Wolfgang Denk in der zweiten Saisonhälfte ähnlich gut performen.

Fotocredit: USV Köstendorf

Köstendorfer lauern wie Katzen

"Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden", zieht Köstendorf-Trainer Wolfgang Denk zur Saisonhalbzeit eine erfreuliche Bilanz. Mit acht Triumphen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen liegen die Köstendorfer im Spitzenfeld der 2. Landesliga Nord, sind mit zwei Zählern Rückstand auf Leader ATSV momentan Fünfter. "Von den Punkten her passt's, allerdings sind vier Mannschaften vor uns", würde Denk eine baldige Positionsverbesserung begrüßen. Aufgrund der knappen Punkteabstände erwartet der Köstendorfer Übungsleiter im Frühjahr einen beinharten Kampf um den Titel und hofft zeitgleich, dass seine Burschen diesbezüglich so lange wie möglich das ein oder andere Wörtchen mitreden können: "Es wird eng, aber wir sind in Lauerposition."

Starke Platzierung quasi erwartungskonform

Dass man nach Beendigung einer Herbstmeisterschaft in den Top-5 liegt, gab's in Köstendorf schon eine Zeit lang nicht mehr. Genauer gesagt seit der Spielzeit 2017/18 - da überwinterte der USV gar auf Rang drei. Im Vergleich zum Vorjahr, wo man zum Zeitpunkt des Abbruchs nur Elfter war, ist's dann schon eine erhebliche Leistungssteigerung, die für Denk allerdings weniger überraschend kommt: "Wir haben das Potenzial gesehen, dass wir im vorderen Bereich mitspielen können und sind mit Platz fünf gut dabei." Zum Rückrundenauftakt muss Köstendorf am kommenden Samstag (15:00 Uhr) zum USC Abersee. Im Hinspiel durfte die Denk-Elf ein 7:0-Schützenfest zelebrieren.

Wintertransfers

Zugänge: Christian Neumayr (Frankenmarkt)

Abgänge: Manuel Binder (Neumarkt 1b), Armin Kapic (Neumarkt), Beniamin Tescu (Heeres SV Wals)

Herbst 2021 in Zahlen

Meiste erzielte Tore der Liga (43)

Bestes Heimteam der Liga (7 Spiele, 19 Punkte)

Höchster Sieg: 7:0 gegen Abersee

Höchste Niederlage: 0:5 gegen Obertrum

Bester Torschütze: Michael Kübler (15)